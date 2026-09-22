به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی (ره) که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، خدمت به مردم را از مهم‌ترین جلوه‌های عمل صالح دانست و اظهار کرد: در تعالیم دینی و بیانات امام حسن عسکری (ع)، ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان او از ارزشمندترین خصلت‌ها معرفی شده است.

وی افزود: کسانی که برای رفع مشکلات مردم و سبک کردن بار زندگی آنان تلاش می‌کنند، پیش از آنکه موجب خشنودی بندگان خدا شوند، رضایت پروردگار را به دست می‌آورند و خدمت به مردم برای آنان یک توفیق الهی است.

امام جمعه قزوین با اشاره به روند طولانی اجرای پروژه تقاطع آیت‌الله تاکندی گفت: این طرح عمرانی از زمان آغاز تا بهره‌برداری نهایی، فرآیندی حدود ۱۰ تا ۱۲ ساله را پشت سر گذاشته و ثمره سال‌ها برنامه‌ریزی، پیگیری و تلاش مجموعه‌های مختلف است.

این پروژه حاصل کار یک دوره مدیریتی نیست

مظفری با تأکید بر نقش مدیران و عوامل مختلف در تکمیل این طرح اظهار کرد: به سرانجام رسیدن چنین پروژه بزرگی را نمی‌توان حاصل فعالیت یک دوره یا یک مجموعه دانست، بلکه زحمات شوراهای اسلامی شهر در دوره‌های گذشته و دوره فعلی، شهرداران پیشین و مدیریت شهری فعلی در شکل‌گیری و تکمیل آن نقش داشته است.

وی ادامه داد: از شهردار فعلی قزوین، سید محمد علمی، و همچنین مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و کارگران این پروژه که در مراحل مختلف برای اجرای آن تلاش کردند، قدردانی می‌کنیم.

امام جمعه قزوین افزود: بهره‌برداری از این پروژه نشان می‌دهد که تداوم کار و همراهی مجموعه‌های مختلف می‌تواند طرح‌های بزرگ شهری را به نتیجه برساند.

قزوینی‌ها شایسته بهترین خدمات هستند

مظفری در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرای پروژه‌های شهری گفت: امیدواریم در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد بهره‌برداری از سایر طرح‌های مهم و کلیدی شهر قزوین باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم وفادار و نجیب قزوین شایسته بهترین خدمات و مناسب‌ترین امکانات زیستی و رفاهی هستند و باید تلاش شود ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت زندگی آنان به کار گرفته شود.