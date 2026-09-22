مرکز وکلا پیگیر خون به ناحق ریخته شده شهدای میناب تا حصول نتیجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست با خبرنگاران با اشاره به اقدامات این مرکز در پیگیری حقوقی پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: در پی قولی که به خانوادههای معظم شهدای این حادثه داده بودیم، از تمامی خانوادهها وکالت اخذ و اقدامات حقوقی را آغاز کردیم.
وی افزود: دادخواست به وکالت از خانواده شهدای میناب در شعبه ۵۵ دادگاه بینالملل تهران ثبت شده و در حال حاضر منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ به خواندگان این دعوا هستیم.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: نسخههای ابلاغیه باید به خواندگان دعوا که مقامات آمریکایی هستند ابلاغ شود و این فرآیند انجام شده و پرونده برای ابلاغ ارسال شده است؛ به محض بازگشت نسخههای ثانی ابلاغیه و قرار گرفتن آن در پرونده، زمان برگزاری جلسات رسیدگی به ما اعلام خواهد شد.
عبدلیانپور تصریح کرد: این قول را به خانوادههای شهدای میناب میدهم که در صورت تعیین وقت رسیدگی، تلاش خواهیم کرد جلسه دادگاه با حضور خانوادههای شهدا برگزار شود و زمان برگزاری جلسه نیز به آنان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات حقوقی بینالمللی انجام شده برای پیگیری پرونده شهدای میناب گفت: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر محفل و مجمع بینالمللی که امکان حضور داشته، مستندات مربوط به حملات انجام شده در میناب را ارائه کرده است.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به طرح «کولهپشتی میناب» بیان کرد: این کولهپشتیها نمادی از میناب و شهدای این حادثه هستند و عدد ۱۶۸، به عنوان نمادی از شهدای دانشآموز و فرهنگی این حادثه، روی آنها درج شده است.
عبدلیانپور ادامه داد: در یکی از برنامههای بینالمللی که حدود ۱۲۰ وکیل و حقوقدان از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند، کولهپشتیهای میناب را میان آنان توزیع کردیم و از آنها خواستیم این نماد را با خود به کشورهایشان ببرند و درباره شهدای میناب و ابعاد این حادثه اطلاعرسانی کنند.
وی با بیان اینکه تلاش شده اجماع حقوقی در سطح بینالمللی درباره جنایات رخ داده در میناب شکل بگیرد، گفت: در نشستها، کنفرانسها و مجامع مختلف بینالمللی که امکان حضور داشتیم، موضوع میناب را مطرح کردیم و در نشست بریکس نیز در بیانیه پایانی، مطالبی درباره میناب گنجانده شد که از دغدغههای ما بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: حقوقدانان بینالمللی از کشورهای مختلف در این مسیر همکاری خوبی داشتهاند و اخیراً نیز با یک وکیل از آفریقای جنوبی در تهران دیدار و مستندات مربوط به پرونده را در اختیار وی قرار دادیم.
عبدلیانپور خاطرنشان کرد: در یکی از کشورهای اروپایی نیز اقدامات حقوقی را آغاز کردهایم و امیدواریم این اقدامات به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر ادامه پیگیریهای حقوقی پرونده شهدای میناب گفت: مستندات مربوط به این حادثه به صورت علمی و حقوقی جمعآوری و مستندسازی شده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پیگیری خون شهدایی را که به ناحق ریخته شده است، تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.
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