  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

مرکز وکلا پیگیر خون به ناحق ریخته شده شهدای میناب تا حصول نتیجه است

مرکز وکلا پیگیر خون به ناحق ریخته شده شهدای میناب تا حصول نتیجه است

میناب- رئیس مرکز وکلا گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پیگیری خون شهدایی را که به ناحق ریخته شده است، تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست با خبرنگاران با اشاره به اقدامات این مرکز در پیگیری حقوقی پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: در پی قولی که به خانواده‌های معظم شهدای این حادثه داده بودیم، از تمامی خانواده‌ها وکالت اخذ و اقدامات حقوقی را آغاز کردیم.

وی افزود: دادخواست به وکالت از خانواده شهدای میناب در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل تهران ثبت شده و در حال حاضر منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ به خواندگان این دعوا هستیم.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: نسخه‌های ابلاغیه باید به خواندگان دعوا که مقامات آمریکایی هستند ابلاغ شود و این فرآیند انجام شده و پرونده برای ابلاغ ارسال شده است؛ به محض بازگشت نسخه‌های ثانی ابلاغیه و قرار گرفتن آن در پرونده، زمان برگزاری جلسات رسیدگی به ما اعلام خواهد شد.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: این قول را به خانواده‌های شهدای میناب می‌دهم که در صورت تعیین وقت رسیدگی، تلاش خواهیم کرد جلسه دادگاه با حضور خانواده‌های شهدا برگزار شود و زمان برگزاری جلسه نیز به آنان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حقوقی بین‌المللی انجام شده برای پیگیری پرونده شهدای میناب گفت: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر محفل و مجمع بین‌المللی که امکان حضور داشته، مستندات مربوط به حملات انجام شده در میناب را ارائه کرده است.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به طرح «کوله‌پشتی میناب» بیان کرد: این کوله‌پشتی‌ها نمادی از میناب و شهدای این حادثه هستند و عدد ۱۶۸، به عنوان نمادی از شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه، روی آنها درج شده است.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در یکی از برنامه‌های بین‌المللی که حدود ۱۲۰ وکیل و حقوقدان از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند، کوله‌پشتی‌های میناب را میان آنان توزیع کردیم و از آنها خواستیم این نماد را با خود به کشورهایشان ببرند و درباره شهدای میناب و ابعاد این حادثه اطلاع‌رسانی کنند.

وی با بیان اینکه تلاش شده اجماع حقوقی در سطح بین‌المللی درباره جنایات رخ داده در میناب شکل بگیرد، گفت: در نشست‌ها، کنفرانس‌ها و مجامع مختلف بین‌المللی که امکان حضور داشتیم، موضوع میناب را مطرح کردیم و در نشست بریکس نیز در بیانیه پایانی، مطالبی درباره میناب گنجانده شد که از دغدغه‌های ما بود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: حقوقدانان بین‌المللی از کشورهای مختلف در این مسیر همکاری خوبی داشته‌اند و اخیراً نیز با یک وکیل از آفریقای جنوبی در تهران دیدار و مستندات مربوط به پرونده را در اختیار وی قرار دادیم.

عبدلیان‌پور خاطرنشان کرد: در یکی از کشورهای اروپایی نیز اقدامات حقوقی را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم این اقدامات به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر ادامه پیگیری‌های حقوقی پرونده شهدای میناب گفت: مستندات مربوط به این حادثه به صورت علمی و حقوقی جمع‌آوری و مستندسازی شده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پیگیری خون شهدایی را که به ناحق ریخته شده است، تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6954754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه