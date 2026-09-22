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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

تعیین تکلیف تمامی وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان 

تعیین تکلیف تمامی وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان 

بیرجند- سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان از تعیین تکلیف و رفع توقیف تمامی وسایل نقلیه توقیفی در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فخر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع اموال و وسایل نقلیه توقیفی، اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بلاتکلیفی اموال، موضوع وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، افزود: با صدور دستور لازم و انجام اقدامات قانونی، کلیه وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان تعیین تکلیف و از توقیف آزاد شد تا از استمرار توقیف‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های اضافی به اشخاص جلوگیری شود.

فخر با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال توقیفی باید با رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی انجام شود، گفت: یکی از الزامات دستگاه قضایی، نظارت بر فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف اموال توقیفی و جلوگیری از ایجاد خسارت یا تضییع حقوق اشخاص است و در همین راستا، پرونده‌های مرتبط با وسایل نقلیه توقیفی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان ادامه داد: توقیف مال باید صرفاً در حدود ضرورت قانونی و تا زمانی باشد که ادامه آن برای رسیدگی قضایی ضرورت داشته باشد و پس از رفع موجبات توقیف، نباید اجازه داد اموال بدون تعیین تکلیف در پارکینگ‌ها باقی بمانند.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نگهداری، موجب کاهش آسیب و استهلاک اموال و صیانت بهتر از حقوق مالکان و ذی‌نفعان خواهد شد.

فخر در پایان با تأکید بر استمرار نظارت دستگاه قضایی بر وضعیت اموال توقیفی، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال از وظایف مهم دستگاه قضایی است و تلاش خواهیم کرد با نظارت مستمر، از بلاتکلیفی اموال توقیفی و ایجاد خسارت‌های قابل پیشگیری جلوگیری شود.

کد مطلب 6954760

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