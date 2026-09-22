تعیین تکلیف تمامی وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فخر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع اموال و وسایل نقلیه توقیفی، اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بلاتکلیفی اموال، موضوع وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، افزود: با صدور دستور لازم و انجام اقدامات قانونی، کلیه وسایل نقلیه توقیفی در بخش قهستان تعیین تکلیف و از توقیف آزاد شد تا از استمرار توقیف‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های اضافی به اشخاص جلوگیری شود.

فخر با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال توقیفی باید با رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی انجام شود، گفت: یکی از الزامات دستگاه قضایی، نظارت بر فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف اموال توقیفی و جلوگیری از ایجاد خسارت یا تضییع حقوق اشخاص است و در همین راستا، پرونده‌های مرتبط با وسایل نقلیه توقیفی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان ادامه داد: توقیف مال باید صرفاً در حدود ضرورت قانونی و تا زمانی باشد که ادامه آن برای رسیدگی قضایی ضرورت داشته باشد و پس از رفع موجبات توقیف، نباید اجازه داد اموال بدون تعیین تکلیف در پارکینگ‌ها باقی بمانند.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نگهداری، موجب کاهش آسیب و استهلاک اموال و صیانت بهتر از حقوق مالکان و ذی‌نفعان خواهد شد.

فخر در پایان با تأکید بر استمرار نظارت دستگاه قضایی بر وضعیت اموال توقیفی، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال از وظایف مهم دستگاه قضایی است و تلاش خواهیم کرد با نظارت مستمر، از بلاتکلیفی اموال توقیفی و ایجاد خسارت‌های قابل پیشگیری جلوگیری شود.