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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

سعیدآبادی به نشان نقره دست یافت

سعیدآبادی به نشان نقره دست یافت

دختر ملی پوش کاراته در مبارزه نهایی برابر رقیب اندونزیایی خود باخت و نقره گرفت تا کاراته ایران با یک طلا و سه نقره به کار خود در مسابقات امروز پایان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه دیدارهای فینال رقابت های کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در مبارزه نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف «ادوئلا» از مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ بازنده تاتامی را ترک و یه نشان نقره بسنده کرد.

سعیدآبادی با کسب سه پیروزی متوالی برابر «پا توروانخسای» از لائوس، «حافظان ماریسا» از سنگاپور و «سانیس تیارانی» از اندونزی به دیدار نهایی راه یافته بود.

کاراته ایران در مسابقات امروز چهار نماینده داشت. مرتضی نعمتی اولین طلای کاروان ورزشی کشورمان را کسب کرد. کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی، علی‌اصغر آسیابری و فاطمه زهرا سعیدآبادی هم به نشان طلا دست یافتند..

کد مطلب 6954808

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