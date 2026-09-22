امنیت پایدار در سایه تفکر بسیجی و جانفشانی شهدا محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون تفکرات بسیجی، ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و جانفشانی شهیدان است.
وی با اشاره به پیوند عمیق مجموعه قضایی با فرهنگ ایثار افزود: خوشبختانه حدود یکسوم کارکنان دستگاه قضایی استان همدان از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران هستند که این موضوع سند افتخار و نشاندهنده عمق نهادینه شدن فرهنگ شهادت در مجموعه قضایی استان است.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به جایگاه ممتاز دستگاه قضا در ارزیابیهای ملی، تصریح کرد: موفقیتهای کسبشده در سطح کشوری حاصل تلاشهای بیوقفه و خدمت صادقانه تمامی همکاران در دادگستری و سازمانهای تابعه است و ما نیز با تاسی از منش شهدا عزم خود را برای خدمترسانی بیشازپیش به مردم جزم کردهایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده برای تامین مسکن کارکنان اشاره کرد و گفت: با همکاری ویژه استاندار همدان اقدامات موثری در زمینه تخصیص زمین برای تعاونیهای مسکن کارکنان انجام شده که فاز دوم آن در شرف اتمام است.
محمدی مهر ادامه داد: پیگیری برای واگذاری زمین به سایر واجدین شرایط و همچنین کارکنان شوراهای حل اختلاف با جدیت در دستور کار قرار دارد چراکه معتقدیم رفع دغدغههای معیشتی و مسکن همکاران، انگیزه و بهرهوری را در مجموعه دادگستری ارتقا میبخشد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با تاکید بر لزوم همدلی دستگاههای اجرایی و قضایی افزود: با پیروی از سیاستهای کلان نظام تعامل بسیار سازندهای میان قوای سهگانه در استان برقرار است و ما خود را سربازان این نظام میدانیم و رسالت اصلی ما همکاری مشترک در مسیر خدمت به مردم و رفع موانع موجود بر سر راه حل مشکلات آنها است.
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