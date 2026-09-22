به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با طلیعه هفته گرامیداشت دفاع مقدس، آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام و بیعت دوباره با ارزش‌های انقلاب اسلامی صبح سه شنبه با حضور امام‌جمعه، مسئولان اجرایی، مدیران ادارات، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در گلزار شهدای مرکزی لامرد برگزار شد.

حاضران در این مراسم با حضور در جوار مزار مطهر شهدا و قرائت فاتحه، با نثار شاخه‌های گل یاد و خاطره دلاورمردی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر شهیدان تأکید کردند.

دفاع مقدس؛ نماد خودباوری و عزت ملی

سرهنگ پاسدار علی گله‌داریان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد در این مراسم، دفاع مقدس را سندی از ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: دفاع مقدس تنها یک برهه تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی برای دستیابی به خودباوری و عزت امت اسلامی است.

وی افزود: در آن دوران، رزمندگان اسلام با وجود محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، با تکیه بر توان داخلی کشور را به تجهیزات و ابزارهای دفاعی مجهز کردند و امروز ایران اسلامی با اتکا به همین ظرفیت‌ها در برابر توطئه‌های بدخواهان ایستادگی می‌کند.

فرمانده سپاه لامرد با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا، از مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان خواست با حضور در منازل این خانواده‌ها، ضمن دلجویی، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را پیگیری کنند.

گله‌داریان خاطرنشان کرد: مسئولان خادم و مدیون خون شهیدان هستند و باید با تمام توان و تا سرحد امکان پای صحبت‌ها و دغدغه‌های خانواده‌های معظم شهدا بنشینند و برای رفع مشکلات آنان گام‌های عملی و جهادی بردارند.

در پایان این آیین، گروه‌های ویژه متشکل از مسئولان شهرستان لامرد برای دیدار با پدران و مادران شهدا و تکریم این خانواده‌ها راهی منازل آنان شدند.