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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

تجدید میثاق مسئولان لامرد با آرمان‌های شهدا در آغاز هفته دفاع مقدس

تجدید میثاق مسئولان لامرد با آرمان‌های شهدا در آغاز هفته دفاع مقدس

لامرد-آیین تجدید میثاق مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی لامرد با آرمان‌های شهدا هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای مرکزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با طلیعه هفته گرامیداشت دفاع مقدس، آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام و بیعت دوباره با ارزش‌های انقلاب اسلامی صبح سه شنبه با حضور امام‌جمعه، مسئولان اجرایی، مدیران ادارات، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در گلزار شهدای مرکزی لامرد برگزار شد.

حاضران در این مراسم با حضور در جوار مزار مطهر شهدا و قرائت فاتحه، با نثار شاخه‌های گل یاد و خاطره دلاورمردی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر شهیدان تأکید کردند.

دفاع مقدس؛ نماد خودباوری و عزت ملی

سرهنگ پاسدار علی گله‌داریان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد در این مراسم، دفاع مقدس را سندی از ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: دفاع مقدس تنها یک برهه تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی برای دستیابی به خودباوری و عزت امت اسلامی است.

وی افزود: در آن دوران، رزمندگان اسلام با وجود محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، با تکیه بر توان داخلی کشور را به تجهیزات و ابزارهای دفاعی مجهز کردند و امروز ایران اسلامی با اتکا به همین ظرفیت‌ها در برابر توطئه‌های بدخواهان ایستادگی می‌کند.

فرمانده سپاه لامرد با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا، از مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان خواست با حضور در منازل این خانواده‌ها، ضمن دلجویی، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را پیگیری کنند.

گله‌داریان خاطرنشان کرد: مسئولان خادم و مدیون خون شهیدان هستند و باید با تمام توان و تا سرحد امکان پای صحبت‌ها و دغدغه‌های خانواده‌های معظم شهدا بنشینند و برای رفع مشکلات آنان گام‌های عملی و جهادی بردارند.

در پایان این آیین، گروه‌های ویژه متشکل از مسئولان شهرستان لامرد برای دیدار با پدران و مادران شهدا و تکریم این خانواده‌ها راهی منازل آنان شدند.

کد مطلب 6954770

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