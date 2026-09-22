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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تجدید میثاق ملی پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی

تجدید میثاق ملی پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی

اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به تاشکند برای دیدار با تیم ملی ازبکستان با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال با شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ملی‌پوشان فوتبال ایران در نخستین روز هفته دفاع مقدس و پیش از ترک تهران به مقصد تاشکند، با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مهدی تاج، مهدی محمدنبی و مسئولان فرهنگی فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم حضور داشتند. اعضای تیم ملی پس از این مراسم، دقایقی قبل مرکز ملی فوتبال را به مقصد فرودگاه ترک کردند تا برای برگزاری دیدار دوستانه برابر تیم ملی ازبکستان راهی تاشکند شوند.

کد مطلب 6954761

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