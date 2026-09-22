ورزش بانوان با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سروری ظهر سه شنبه در نشست خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری و نیروی انسانی در این حوزه گفت: ورزش بانوان با وجود دربرگرفتن حدود نیمی از جامعه، همچنان با ساختاری بسیار محدود اداره می‌شود و انتظار داریم رسانه‌ها نیز پیگیر مطالبات جدی ورزش زنان باشند.

مسئول ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: سال‌هاست در حوزه ورزش بانوان فعالیت می‌کنم و بارها گزارش عملکرد این بخش ارائه شده است، اما واقعیت این است که طی سال‌های گذشته در ساختار ورزش بانوان، چه در سطح استان و چه در سطح وزارتخانه، اتفاق مطلوبی از نظر توسعه ساختار و نیروی انسانی رخ نداده است.

سروری افزود: در ستاد اداره‌کل، ورزش بانوان با یک رئیس گروه و دو کارشناس اداره می‌شود و در ۳۴ شهرستان استان نیز تنها هفت کارشناس در این حوزه فعالیت دارند. با همین ظرفیت محدود باید ورزش بانوان استان را در بخش‌های همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای و فرهنگی راهبری، نظارت و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات ورزشکاران زن استان ادامه داد: گاهی موضوع یک ورزشکار از سطح استان فراتر می‌رود و نیازمند پیگیری در سطح فدراسیون یا وزارت ورزش است. حتی اخیراً درباره حذف یکی از ملی‌پوشان کبدی استان از ترکیب تیم ملی، موضوع را تا سطح وزارتخانه پیگیری کردیم تا اطمینان حاصل شود حقی از ورزشکار خراسان رضوی تضییع نشده است.

مسئول ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی تیم‌های بانوان گفت: بسیاری از باشگاه‌ها و تیم‌های زنان به شکل خودگردان فعالیت می‌کنند؛ مدیران آنها خودشان برای جذب اسپانسر تلاش می‌کنند، تیم را تشکیل می‌دهند و هزینه حضور در مسابقات را تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: گاهی یک تیم یک، دو یا سه فصل ادامه می‌دهد اما در نهایت به دلیل شرایط اقتصادی و نبود منابع مالی از مسابقات کنار می‌رود. ورزش زنان یاد گرفته است با امکانات محدود برای ادامه فعالیت خود تلاش کند، اما این شرایط مطلوب و متناسب با ظرفیت ورزش بانوان نیست.

سروری تأکید کرد: مطالبه ما این است که جایگاه ورزش بانوان در ساختار مدیریتی متناسب با جمعیت و حجم فعالیت این حوزه دیده شود. مسئله شخص یا مسئولیت یک فرد نیست؛ موضوع، جایگاهی است که باید مطالبات حدود ۵۰ درصد جامعه را پیگیری و برای آن برنامه‌ریزی کند.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: انتظار داریم رسانه‌ها نیز مطالبه‌گر ورزش بانوان باشند. ساختار این حوزه با وجود افزایش فعالیت‌ها همچنان محدود است و حتی در برخی بخش‌ها شاهد کوچک‌تر شدن ساختار نیروی انسانی هستیم.

سروری افزود: با همین نیروی محدود تلاش شده حضور مستمری در مسابقات، اردوهای تیم‌های ملی و رقابت‌های کشوری داشته باشیم. طبیعتاً با تعداد بالای رویدادها باید اولویت‌بندی انجام شود و زمانی که همزمان یک رویداد استانی و اردوی تیم ملی یا مسابقات کشوری برگزار می‌شود، اولویت نظارتی ما حضور در رویدادهای ملی و پیگیری مسائل مهم‌تر ورزشکاران استان است.

وی با اشاره به برگزاری بخش قابل توجهی از رویدادهای ورزشی در روزهای تعطیل اظهار کرد: مسابقات ورزشی محدود به روزهای اداری نیست و بسیاری از رقابت‌ها پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها برگزار می‌شود. به همین دلیل فعالیت و نظارت در حوزه ورزش بانوان نیز عملاً محدود به ساعات و روزهای اداری نیست.

مسئول ورزش بانوان خراسان رضوی با اشاره به حضور ورزشکاران زن استان در اردوها و رقابت‌های ملی و بین‌المللی گفت: بخش قابل توجهی از ورزشکاران استان که در اردوهای تیم‌های ملی و رویدادهای آسیایی حضور دارند، بانوان هستند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای دختران ورزشکار خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: ورزش بانوان خراسان رضوی طی سال‌های گذشته در ارزیابی‌های عملکردی نیز همواره جزو بخش‌های موفق بوده و مستندات مربوط به مدال‌ها، افتخارات، میزبانی‌ها و حضور ورزشکاران در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی موجود است.

سروری خاطرنشان کرد: دختران ورزشکار استان در هر رشته‌ای که فعالیت می‌کنند، با تمام توان برای موفقیت تلاش می‌کنند و مدال‌ها و افتخارات به‌دست‌آمده حاصل همین تلاش‌هاست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت جایگاه ساختاری ورزش بانوان و توسعه زیرساخت‌ها، امکان حمایت بیشتر از دختران ورزشکار فراهم شود و افزود: حق و ظرفیت ورزش بانوان بسیار بیشتر از امکاناتی است که امروز در اختیار این حوزه قرار دارد و امیدواریم بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که پاسخ مناسب‌تری به استعداد و تلاش دختران ورزشکار استان داده شود.