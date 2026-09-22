دشمن دوباره در دام محاسبه غلط افتاد‏

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی نوشت: درس بزرگ دفاع مقدس ۸ ساله آن بود که صدام و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای او گمان می‌کردند ساختار رزم انقلاب نوپا ظرف چند روز فرو می‌ریزد و ارتش بعث بر دروازه‌های تهران خواهد ایستاد. آنچه این محاسبه را باطل کرد، حضور و مجاهدت آحاد مردم در جبهه‌ها بود؛ مصداق روشن «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله». مردمی که در برابر تجاوز ایستادند و کشور را به عزت و اقتداری رساندند که جهان ناگزیر از به رسمیت شناختن آن شد.

وی افزود: امروز همان اشتباه توسط سران جنایتکار و فاسد رژیم صهیونی و آمریکا تکرار شده که به خیال خام خویش پنداشتند با ترور و جنایت جنگی علیه ایران اسلامی، کار در مدتی کوتاه تمام می‌شود؛ غافل از آنکه «یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین». ایستادگی ملتی که به خیابان آمد و مجاهدان حق که در معرکه نبرد ماندند، این جنایتکاران را در تحیّر و تحقیر فرو برد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ‏این قاعده، سنت الهی است: «و لن تجد لسنة الله تبدیلا». هر که اراده این ملت را از محاسبات خود بیرون بگذارد، سرنوشتی جز سرنوشت بعثیان نخواهد داشت.