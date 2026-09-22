به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی صبح سهشنبه در نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که در ادارهکل بهزیستی استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت دستگاههای متولی حوزه اشتغال اظهار کرد: توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی باید به گونهای دنبال شود که آموزشهای ارائهشده در نهایت به ایجاد درآمد و اشتغال پایدار منجر شود.
وی افزود: در این مسیر، همکاری میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای و بهزیستی میتواند زمینه اجرای برنامههای منسجم در حوزه مهارتآموزی، تشکیل تعاونی و حمایت از طرحهای اشتغالزا را فراهم کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه برخی مشاغل خانگی و صنایع دستی به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارند، گفت: افراد دارای ظرفیت فعالیت در این حوزهها میتوانند با استفاده از فضای منزل و سرمایه محدود، کسبوکار خود را آغاز کنند و از این طریق بخشی از هزینههای خانوار را تأمین کنند.
حسینیشیروانی ادامه داد: حمایت از مشاغل خرد نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه این حمایت باید از مرحله آموزش آغاز شده و تا تشکیل تعاونی، پشتیبانی حقوقی و نظارتی، تولید و عرضه محصول ادامه داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به افراد دارای معلولیت و سایر گروههای آسیبپذیر خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای توانمندسازی اقتصادی این افراد باید با جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت دستگاههای مختلف در این مسیر به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر استفاده از ظرفیت کمیته اقتصادی استان برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: این ظرفیت میتواند در حوزه اشتغال، مهارتآموزی و افزایش درآمد جامعه هدف نهادهای حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.
حسینیشیروانی با اشاره به برنامههای حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه معیشت خانوارها افزود: طرحهایی از جمله «یسنا» برای حمایت از مادران دارای فرزند زیر پنج سال و برنامههای مرتبط با حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه، در راستای تقویت حمایتهای معیشتی از خانوارهای نیازمند اجرا میشود.
وی با تأکید بر هدفمند شدن برنامههای اشتغالزایی تصریح کرد: آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند مسیر ورود افراد به بازار کار و کسب درآمد را فراهم کند؛ بنابراین لازم است برنامههای آموزشی با نیاز بازار و ظرفیتهای واقعی اشتغال پیوند داشته باشد.
حسینیشیروانی گفت: تجمیع ظرفیت دستگاههای اجرایی میتواند یک بسته کامل حمایتی را برای جامعه هدف شکل دهد؛ بستهای که از مهارتآموزی و تشکلسازی آغاز شود و به تسهیلات، حمایتهای حقوقی و نظارتی و در نهایت فروش محصولات منتهی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه بازاررسانی یکی از حلقههای مهم زنجیره اشتغال است، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاهها و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه تولیدات خانگی و صنایع دستی میتواند به فروش محصولات و افزایش درآمد تولیدکنندگان کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای برنامههای اشتغالزایی باید فراتر از ایجاد یک فرصت شغلی موقت باشد و به سمت توانمندسازی، افزایش درآمد، تقویت قدرت خرید خانوار و دستیابی افراد تحت پوشش به استقلال اقتصادی حرکت کند.
نظر شما