به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری صبح چهارشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان برنامهوبودجه استان همدان با بیان اینکه رویدادهای گردشگری باید دارای هدفگذاری اقتصادی باشند از پیشنهاد تشکیل «ستاد رویدادها» به استانداری همدان خبر داد و افزود: هدف از این طرح نظاممند کردن تقویم رویدادهای دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری حداکثری در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری استان است.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: یکی از خلاهای اساسی نبود بستههای سرمایهگذاری آماده و عملیاتی است و به همین دلیل تدوین ۵۰ بسته سرمایهگذاری واقعی شامل مطالعات، استعلامها، موقعیت مکانی و زیرساختهای دسترسی در دستور کار قرار گرفته است تا سرمایهگذاران با شفافیت کامل وارد میدان شوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به مرمت و احیای ابنیه تاریخی، اظهار کرد: حتی با تخصیص تمامی اعتبارات وزارتخانه امکان مرمت همه آثار در کوتاهمدت وجود ندارد و باید با تعریف مدلهای اقتصادی جذاب مردم و بخش خصوصی را وارد چرخه حفاظت و بهرهبرداری از آثار کرد.
سازمان برنامهوبودجه از طرحهای عملیاتی حوزه گردشگری حمایت میکند
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان همدان در ادامه گردشگری را از اثرگذارترین بخشها بر معیشت مردم دانست و گفت: گردشگری تنها حوزهای است که استان همدان میتواند با اطمینان و بدون دغدغههای کلان بر روی آن سرمایهگذاری کند.
سیدمهدی وفایی با تاکید بر پروژهمحور بودن فعالیتها، تصریح کرد: سازمان برنامهوبودجه آمادگی کامل دارد تا از طرحهای عملیاتی در حوزه بومگردی، اماکن گردشگری و صنایعدستی حمایت کند و در صورت ارائه طرحهای توجیهپذیر محدودیت اعتباری برای توسعه این بخش وجود ندارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در این حوزه، افزود: استفاده از فناوریهای نوین بهویژه «هوش مصنوعی» در برندسازی و معرفی ظرفیتهای تمدنی همدان به بازارهای جهانی میتواند جهشی بزرگ در جذب گردشگر تخصصی ایجاد کند.
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان همدان در پایان بر حفظ سرمایههای انسانی این بخش بهویژه راهنمایان گردشگری تاکید کرد و افزود: میراثفرهنگی و گردشگری باید به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعه استان در سند برنامهریزی جایگاه ویژهای داشته باشد تا بتوان با بهرهگیری از هویت تاریخی همدان زمینههای جذب گردشگران علاقهمند به تاریخ و تمدن را بیش از گذشته فراهم کرد.
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