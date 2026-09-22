میلاد رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مدارس استان قم اظهار کرد: از مجموع هزار و ۳۱۲ کد آموزشگاهی استان، تقریباً همه مدارس دارای نمازخانه برای اقامه نماز هستند و تعداد اندکی از مدارس نیز به دلیل کمبود فضا، نماز را به صورت کلاسی برگزار میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۹ مرکز دارالقرآن برای آموزش تخصصی قرآن و ۱۳ کانون فرهنگی هنری در مدارس استان قم فعالیت دارند.
رستگار با اشاره به برگزاری مراسم و برنامههای مذهبی در سال تحصیلی گذشته گفت: برنامههای «دختران حاج قاسم» و «پسران حاج قاسم»، برگزاری برنامه «احلی من العسل» در ششم ماه محرم، برنامههای دهه کرامت از میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) تا میلاد امام رضا(ع) و برنامههای مرتبط با مهدویت و ایام ماه شعبان از جمله فعالیتهای شاخص مدارس استان بوده است.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای دانشآموزی ادامه داد: بیش از ۳۰ موکب دانشآموزی در مسیر طریقالمهدی برپا شد و در ایام تشییع پیکر رهبر انقلاب نیز موکبهای دانشآموزی متعددی فعالیت داشتند.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش قم همچنین از حضور دانشآموزان در اردوگاه دانشآموزی ۱۵ خرداد و نظارت بر امور اسکان و پذیرایی در این اردوگاه خبر داد.
رستگار درباره تداوم فعالیت موکبهای دانشآموزی در شبهای مذهبی گفت: برخی نواحی آموزشی از جمله ناحیه ۲ در این شبها تا ۲۰۰ شب موکبداری داشتهاند و برخی هیئتهای شناختهشده مانند «انالحسین» نیز تا ۱۲۰ شب و تا آغاز ایام امتحانات به فعالیت خود ادامه دادهاند.
وی با ارائه آماری از نیروهای فرهنگی حاضر در مدارس اظهار کرد: قریب به هزار معاون پرورشی و حدود ۹۴۰ امام جماعت روحانی در مدارس استان مشغول اقامه نماز هستند و علاوه بر این، حدود ۴۰۰ مبلغ از خارج مجموعه آموزش و پرورش نیز در مراسم و برنامههای مختلف مدارس حضور داشتهاند.
رستگار درباره میزان مشارکت دانشآموزان در برنامههای فرهنگی گفت: حضور دانشآموزان در برنامههای سطح مدرسه به صورت فراگیر بوده و در برنامههای متمرکز نیز بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر مشارکت داشتهاند.
وی افزود: در ایام نیمه شعبان بیش از ۳۰ مدرسه در مسیر طریقالمهدی فعالیت داشتند و ۱۰ تا ۱۲ موکب دانشآموزی نیز به صورت مستقل توسط هیئتهای مدارس برپا شد.
وی ادامه داد: در ایام عید غدیر نیز بسیاری از مدارس، سردر خود را به موکب پذیرایی از اهالی محل تبدیل کردند و در ایام فاطمیه نیز علاوه بر تجمعات در حرم، برنامههای موکبداری در بسیاری از مدارس برگزار شد.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش قم با بیان اینکه موکبداری دانشآموزی امروز به یک فرهنگ و سنت در میان نسل جدید تبدیل شده است، گفت: دانشآموزان در همکاری با ستاد عتبات عالیات نیز کمکهای خوبی داشتهاند، هرچند با توجه به نیازهای موجود در سطح مدارس، ورود گسترده به حوزه کمکهای خیریه عمومی در دستور کار قرار نگرفته است.
فعالیت بیش از ۳۲۰۰ دانشآموز در هیئتهای مدارس
رستگار با ارائه آماری از هیئتهای دانشآموزی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هیئت دانشآموزی در مدارس استان قم به ثبت وزارتخانه رسیده و بیش از ۳۲۰۰ دانشآموز به عنوان مسئولان هیئت، شامل مسئول پشتیبانی، مهدویت، پذیرایی و رسانه، در این هیئتها فعالیت میکنند.
وی یکی از چالشهای مهم این حوزه را عدم بهرسمیتشناختن هیئتهای دانشآموزی از سوی اداره کل تبلیغات و نبود جایگاه مشخص برای دانشآموزان در شوراهای هیئت دانست و افزود: بهتر است این ظرفیت به عنوان فرصتی برای دانشآموزان علاقهمند و توانمند دیده شود تا آنان بتوانند حتی در فضای هیئتهای بزرگسالان نیز ورود کنند.
۴ اولویت آموزش و پرورش قم برای هیئتهای دانشآموزی
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش قم اولویتهای این اداره در حوزه هیئتهای دانشآموزی را برشمرد و گفت: نخستین اولویت، رسمیتبخشی به هیئت دانشآموزی به عنوان یک تشکل رسمی در آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: ساختاردهی به این تشکل و تعیین اهداف آن بر اساس ویژگیهای هر مدرسه، شناسایی، تربیت و آموزش افراد توانمند در این حوزه و فضاسازی لازم برای کنشگری هیئتهای دانشآموزی در سطح مدارس، دیگر اولویتهای آموزش و پرورش قم در این زمینه است.
رستگار در پایان ابراز امیدواری کرد این روند در آینده به شکلگیری نسلی از دانشآموزان کنشگر و متأثر از آموزههای هیئتهای مذهبی و در راستای پایبندی به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی منجر شود.
قم- رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش قم از فعالیت بیش از ۶۰۰ هیئت دانشآموزی در مدارس استان خبر داد.
میلاد رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مدارس استان قم اظهار کرد: از مجموع هزار و ۳۱۲ کد آموزشگاهی استان، تقریباً همه مدارس دارای نمازخانه برای اقامه نماز هستند و تعداد اندکی از مدارس نیز به دلیل کمبود فضا، نماز را به صورت کلاسی برگزار میکنند.
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