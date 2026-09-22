به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش از ظهر سه شنبه در آیین انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی مسکونی تجاری مجتمع مسکونی و تجاری ۱۴۸ واحدی در اراک اظهار کرد: این شهرستان از مزیتهای متعدد سرمایهگذاری برخوردار است و باید با معرفی این ظرفیتها در سطح کشور و حتی عرصه بینالمللی، زمینه حضور سرمایهگذاران توانمند در شهر فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری بخش دولتی و غیردولتی در مسیر توسعه شهر افزود: مجموعه مدیریت شهری اراک با همدلی برای جبران بخشی از کاستی های گذشته تلاش کردهاند.
محمودی تصریح کرد: این کاستیها لزوماً ناشی از انجامنشدن اقدامات نبوده، بلکه بخشی از ظرفیتهای شهر بهدرستی شناسایی و بالفعل نشده بود و امروز مدیریت شهری درصدد بهرهبرداری از این ظرفیتهاست.
وی ادامه داد: شهر اراک از ظرفیتهای متعددی برخوردار است که با همافزایی مسئولان استانی و شهرستانی، بخش بیشتری از این ظرفیتها در حال بالفعلشدن است.
شهردار اراک تاکید کرد: بخشی از طرحها، هرچند مستقیماً سرمایهگذاری محسوب نمیشوند، زمینه جذب سرمایهگذاران و ایجاد مجموعههایی مانند هتل، مجتمعهای بینراهی و مراکز خدماتی را فراهم کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت انتخاب سرمایهگذاران متخصص افزود: سرمایهگذاری باید توسط افراد و مجموعههای صاحب صلاحیت انجام شود؛ چراکه در سالهای گذشته واگذاری برخی پروژهها به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشکلات حقوقی و اجرایی متعددی را برای شهرداری ایجاد کرد.
محمودی بیان کرد: تلاش شده است پروژهها به مجموعههایی واگذار شود که توان تخصصی و اجرایی لازم را داشته باشند تا از ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری شود.
شهردار اراک بیان کرد: استان مرکزی از مزیتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاری برخوردار هستند و لازم است این ظرفیتها با برنامهریزی مناسب در سطح کشور و حتی عرصه بینالمللی معرفی شوند تا بتوان از فرصتهای موجود برای توسعه شهری استفاده کرد.
وی گفت: بودجه نقدی شهرداری اراک پنج هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و با وجود شرایط موجود، تحقق آن و اجرای پروژههای سرمایهگذاری با جدیت دنبال میشود.
محمودی تصریح کرد: هدف مجموعه مدیریت شهری، استفاده از ظرفیتهای موجود، جذب سرمایهگذاران توانمند و فراهم کردن بسترهای لازم برای ساخت شهری آباد و برخوردار از زیرساختهای مناسب است.
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