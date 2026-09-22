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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

محمودی: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اراک برای جبران کاستی‌ها فعال می‌شود

محمودی: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اراک برای جبران کاستی‌ها فعال می‌شود

شهردار اراک گفت: جبران عقب‌ماندگی‌ و کاستی های توسعه‌ای شهر با فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران توانمند در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش از ظهر سه شنبه در آیین انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی مسکونی تجاری مجتمع مسکونی و تجاری ۱۴۸ واحدی در اراک اظهار کرد: این شهرستان از مزیت‌های متعدد سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید با معرفی این ظرفیت‌ها در سطح کشور و حتی عرصه بین‌المللی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند در شهر فراهم شود.

وی با اشاره به همکاری بخش دولتی و غیردولتی در مسیر توسعه شهر افزود: مجموعه مدیریت شهری اراک با همدلی برای جبران بخشی از کاستی های گذشته تلاش کرده‌اند.

محمودی تصریح کرد: این کاستی‌ها لزوماً ناشی از انجام‌نشدن اقدامات نبوده، بلکه بخشی از ظرفیت‌های شهر به‌درستی شناسایی و بالفعل نشده بود و امروز مدیریت شهری درصدد بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

وی ادامه داد: شهر اراک از ظرفیت‌های متعددی برخوردار است که با هم‌افزایی مسئولان استانی و شهرستانی، بخش بیشتری از این ظرفیت‌ها در حال بالفعل‌شدن است.

شهردار اراک تاکید کرد: بخشی از طرح‌ها، هرچند مستقیماً سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد مجموعه‌هایی مانند هتل، مجتمع‌های بین‌راهی و مراکز خدماتی را فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب سرمایه‌گذاران متخصص افزود: سرمایه‌گذاری باید توسط افراد و مجموعه‌های صاحب صلاحیت انجام شود؛ چراکه در سال‌های گذشته واگذاری برخی پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشکلات حقوقی و اجرایی متعددی را برای شهرداری ایجاد کرد.

محمودی بیان کرد: تلاش شده است پروژه‌ها به مجموعه‌هایی واگذار شود که توان تخصصی و اجرایی لازم را داشته باشند تا از ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری شود.

شهردار اراک بیان کرد: استان مرکزی از مزیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند و لازم است این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی مناسب در سطح کشور و حتی عرصه بین‌المللی معرفی شوند تا بتوان از فرصت‌های موجود برای توسعه شهری استفاده کرد.

وی گفت: بودجه نقدی شهرداری اراک پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با وجود شرایط موجود، تحقق آن و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری با جدیت دنبال می‌شود.

محمودی تصریح کرد: هدف مجموعه مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاران توانمند و فراهم کردن بسترهای لازم برای ساخت شهری آباد و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب است.

کد مطلب 6954883

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