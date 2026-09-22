به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای ارکستر سمفونیک با حضور حدود ۷۰ نفر در این شهرستان در راستای برنامههای دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روزهای دوم و سوم آبانماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار میشود.
وی افزود: ارکستر سمفونیک برای عموم مردم اجرا خواهد شد و حدود ۷۰ نفر در اجرای آن مشارکت دارند.
حسینی این برنامه را از جمله برنامههای فرهنگی سپاه در راستای برگزاری دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان عنوان کرد.
۲۱ برنامه عطرافشانی گلزار شهدای گنبدکاووس
حسینی اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس گلزار شهدای مناطق مختلف شهرستان عطرافشانی و غبارروبی خواهد شد.
وی افزود: برنامه متمرکز عطرافشانی گلزار شهدا نیز روز پنجشنبه، دوم مهرماه، در امامزاده حضرت یحیی بن زید (ع) با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و مردم برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف برگزاری این برنامههاست.
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