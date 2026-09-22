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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

ارکستر سمفونیک با حضور ۷۰ نفر در گنبدکاووس اجرا می‌شود

ارکستر سمفونیک با حضور ۷۰ نفر در گنبدکاووس اجرا می‌شود

گنبدکاووس- فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس از اجرای ارکستر سمفونیک با حضور حدود ۷۰ نفر در این شهرستان در راستای برنامه‌های دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای ارکستر سمفونیک با حضور حدود ۷۰ نفر در این شهرستان در راستای برنامه‌های دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روزهای دوم و سوم آبان‌ماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار می‌شود.

وی افزود: ارکستر سمفونیک برای عموم مردم اجرا خواهد شد و حدود ۷۰ نفر در اجرای آن مشارکت دارند.

حسینی این برنامه را از جمله برنامه‌های فرهنگی سپاه در راستای برگزاری دومین کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان عنوان کرد.

۲۱ برنامه عطرافشانی گلزار شهدای گنبدکاووس

حسینی اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس گلزار شهدای مناطق مختلف شهرستان عطرافشانی و غبارروبی خواهد شد.

وی افزود: برنامه متمرکز عطرافشانی گلزار شهدا نیز روز پنجشنبه، دوم مهرماه، در امامزاده حضرت یحیی بن زید (ع) با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف برگزاری این برنامه‌هاست.

کد مطلب 6954943

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