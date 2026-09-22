به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه پژوهشگاه رویان تحت نظر جهاد دانشگاهی فعالیت میکند، هزینه ای وی اف در رویان به صورت تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه میشود و نسبت به بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی تفاوت محسوسی دارد.
همچنین با اجرایی شدن قوانین حمایتی، تعرفه آی وی اف در رویان تحت پوشش بیمههای پایه با کسر بخش زیادی از هزینه بستری و خدمات جنینشناسی اعمال می شود، با این حال، محاسبه دقیق قیمت ای وی اف IVF در رویان به عواملی مانند دوز پروتکلهای دارویی، نیاز به تکنیکهای پیشرفته ژنتیک، بیوپسی اسپرم و فرآیند انجماد یا انتقال جنین وابسته است.
جدول قیمت ای وی اف IVF در رویان بر اساس مراحل درمانی
در جدول زیر، هزینههای تقریبی مراحل اصلی سیکل پایه درمان ناباروری در رویان بر مبنای تعرفههای عمومی غیردولتی بدون بیمه و با اعمال تعهد بیمه پایه آورده شده است:
|
مرحله درمانی
|
شرح اقدامات و خدمات
|
هزینه بدون بیمه
|
هزینه با بیمه پایه
|
ویزیت، سونوگرافی و تشکیل پرونده
|
بررسی اسناد پزشکی، سونوگرافی اولیه، مشاوره مامایی و ژنتیک پایه
|
۸۰۰ تا ۱.۵۰۰ هزار تومان
|
۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
|
پنل آزمایشهای پیشنیاز زوجین
|
ذخیره تخمدان (AMH)، اسپرموگرام، پنل عفونی، کاریوتایپ پایه
|
۳.۵ تا ۷ میلیون تومان
|
۱ تا ۲.۵ میلیون تومان
|
داروهای تحریک تخمدان
|
آمپولهای گنادوتروپین (گنالاف، سینالاف، منوپور و...)
|
۶ تا ۱۸ تومان
|
۲.۵ تا ۶ میلیون تومان
|
عمل پانکچر و آزمایشگاه لقاح (ICSI)
|
هزینه اتاق عمل، بیهوشی، جداسازی تخمک و لقاح آزمایشگاهی
|
۱۴ تا ۲۲ میلیون تومان
|
۲ تا ۴.۵ میلیون تومان
|
عمل انتقال جنین (تازه یا فریز)
|
آمادهسازی رحم، سونوگرافی، کاتتر و فرآیند انتقال به رحم
|
۶ تا ۹ تومان
|
۱ تا ۲ میلیون تومان
|
فریز اولیه جنین و نگهداری سال اول
|
انجماد به روش ویتریفیکاسیون به همراه شارژ نیتروژن مایع سال اول
|
۴.۵ تا ۷ میلیون تومان
|
۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان
|
مجموع یک سیکل استاندارد
|
جمع کل مراحل پایه بدون خدمات ژنتیک تشخیصی
|
۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان
|
۸ تا ۱۷ میلیون تومان
نکته: ارقام دارویی بر اساس نوسانات دوز تجویزی و برندهای داخلی یا وارداتی متغیر است.
عوامل موثر در هزینه ای وی اف در رویان
با آی وی اف شامل مراحل تشخیصی، دارویی، بالینی و آزمایشگاهی سلولی است که در چند مرحله انجام میشود. در ادامه به بررسی کامل تمام این مراحل و هزینه آی وی اف می پردازیم:
۱. ارزیابیهای اولیه، تصویربرداری و آزمایشگاه
ارزیابی اولیه باروری زوجین شامل سنجش هورمونی و ذخیره تخمدان (AMH)، اسپرموگرام تخصصی، سونوگرافی رحم و غربالگری بیماریهای عفونی است که پیش از آغاز درمان الزامی است.
۲. تحریک کنترلشده تخمدان و پروتکلهای دارویی
این مرحله شامل استفاده روزانه از داروهای هورمونی برای رشد همزمان چند فولیکول تخمدانی است. هزینه این مرحله بخش مهمی از مخارج جاری را در بر میگیرد و به دو فاکتور نوع دارو (ایرانی یا خارجی) و پاسخ بیولوژیک تخمدان بیمار وابسته است.
۳. عمل پانکچر (تخمککشی) و اتاق عمل
این جراحی سرپایی با بیهوشی سبک و کوتاهمدت تحت هدایت سونوگرافی ترانسواژینال انجام میشود. این هزینه شامل حقالعمل جراحی، بیهوشی، اقامت چندساعته در بخش ریکاوری و ورود به اتاق عمل است.
۴. پردازشهای آزمایشگاه جنینشناسی
پس از استحصال تخمک و دریافت نمونه اسپرم، این مرحله شامل شستشو و جداسازی اسپرمهای باکیفیت، میکرواینجکشن، انکوباسیون، کنترل شرایط محیط کشت و پایش تقسیمات سلولی جنینها تا روز سوم (مرحله کلیویج) یا روز پنجم (مرحله بلاستوسیست) است.
۵. انجماد و بانک نگهداری جنین
در مواردی که تعداد جنینهای باکیفیت بالا باشد یا به دلیل ضخامت نامناسب اندومتر و ریسک سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS) امکان انتقال در همان سیکل وجود نداشته باشد، جنینها به روش شیشهایسازی منجمد و در تانکهای نیتروژن مایع نگهداری میشوند.
۶. عمل انتقال جنین به رحم
انتقال جنینها با استفاده از کاتترهای نازک و تخصصی تحت پایش سونوگرافی شکمی بدون نیاز به بیهوشی در اتاق عمل انجام میگیرد.
هزینه آی وی اف در رویان با پوشش بیمه
پژوهشگاه رویان خدمات درمانی خود را مطابق با دستورالعملهای وزارت بهداشت و در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مراجعان بیمهشده ارائه میدهد.
زوجهای نابارور قبل از انجام اقدامات اصلی درمان باید با مدارک شناسایی، عقدنامه و تاییدیههای پزشکی نازایی، در سامانه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت به عنوان بیمار نشاندار ناباروری ثبت شوند. این ثبت الکترونیک باعث محاسبه خودکار سهم بیمه در صورتحسابها میگردد.
پوشش بیمههای پایه معادل ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش عمومی غیردولتی است و بیمار تنها ۱۰ درصد از هزینه خدمات اصلی مانند پانکچر، انتقال و آزمایشگاه ICSI را به عنوان فرانشیز میپردازد. هر زوج در طول سال تا ۳ سیکل درمانی تحت شمول این یارانه درمانی قرار میگیرند.
بیمههای تکمیلی درمان (مانند ایران، دانا، آسیا، البرز و...) مبالغ پرداختی توسط بیمار را با ارائه مدارک بازپرداخت میکنند.
سایر هزینه های آی وی اف در رویان برای خدمات تکمیلی و پیشرفته
در مسیر درمان، برخی زوجین به تکنیکهای تکمیلی نیاز پیدا میکنند که به صورت جداگانه در فاکتور درمانی محاسبه میشود:
تشخیص ژنتیکی پیش از لانهگزینی (PGD / PGS / PGT-A)
در مواردی مانند سن بالای مادر، سقطهای مکرر، شکستهای متوالی در سیکلهای پیشین یا غربالگری ناهنجاریهای کروموزومی و تعیین جنسیت، از جنین مرحله بلاستوسیست چند سلول بیوپسی میشود.
هزینه بیوپسی و ارزیابی ژنتیکی به تعداد جنینهای ارسالی بستگی دارد و معمولاً بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان به هزینهها اضافه میکند.
انجماد تخمک یا اسپرم (حفظ باروری)
برای حفظ توان باروری پیش از درمانهای انکولوژی، فریز اولیه گامت به همراه نگهداری سال اول هزینهای معادل ۴ تا ۶ میلیون تومان دارد. شارژ و تمدید سالانه تانک نیتروژن مایع در سالهای بعد حدود ۱ تا ۲ میلیون تومان است.
پونکسیون بیضه و جراحیهای مردان (PESA / TESA / TESE)
برای آقایانی که در آزمایش اسپرم فاقد سلول جنسی هستند، استخراج مستقیم اسپرم از بافت بیضه یا اپیدیدیم با جراحی سرپایی توسط اورولوژیست انجام میگیرد. هزینه این جراحی سرپایی بسته به روش معمولاً بین ۵ تا ۹ میلیون تومان است.
چسب جنین و هچینگ آزمایشگاهی
برای تسهیل خروج جنین از پوسته و افزایش شانس لانهگزینی در لایه اندومتر، برش لیزری در پوسته جنین (هچینگ) یا استفاده از محیطهای غنی از هیالورونان (چسب جنین) به کار میرود که هزینه جانبی بین ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان دارد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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