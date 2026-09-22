به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، پیش از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: عملیات روکش آسفالت ۸.۵ کیلومتر از راههای روستایی شمیرانات با اعتباری بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
جهانی با اشاره به پایان عملیات روکش آسفالت بخشی از راههای روستایی شهرستان شمیرانات اظهار کرد: این عملیات در راههای روستایی راحتآباد، امامه و افجه و با هدف ارتقای کیفیت راهها، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی اجرا شد.
وی افزود: این عملیات با توجه به نظر کارشناسی و همچنین درخواستهای مردمی انجام شده است و این مسیرها نقش مؤثری در بهبود وضعیت رویه راه، افزایش ایمنی کاربران جادهای و تسهیل تردد اهالی خواهند داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران خاطرنشان کرد: بهسازی و ارتقای سطح کیفی راههای روستایی از اولویتهای این ادارهکل است و اقدامات اجرایی در این حوزه با هدف افزایش ایمنی و فراهم کردن مسیرهای مناسب برای تردد روستاییان بهصورت مستمر دنبال میشود.
جهانی ادامه داد: بهسازی راههای روستایی علاوه بر تسهیل تردد اهالی، میتواند به رونق اقتصادی مناطق روستایی و تسهیل حملونقل کالا کمک کند و این اقدامات در چارچوب برنامههای راهداری استان تهران ادامه خواهد داشت.
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