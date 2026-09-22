پیشکسوتان دفاع مقدس الگوی مقاومت و ایثار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، با اشاره به اینکه شما درخت بزرگ مقاومت، ایثار، شجاعت و شهادت را کاشتید، اظهار داشت: امروز فرزندان شما نیز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همانند هشت سال دفاع مقدس، در برابر قدرت‌های اتمی جهان مقاومت می‌کنند و آنان را به شکست وامی‌دارند.

وی با بیان اینکه آمریکا هیچ‌گاه قابل اعتماد نیست و در طول ۴۷ سال گذشته از کودتاگران و مخالفین جمهوری اسلامی حمایت کرده، تصریح کرد: آمریکا در حال مذاکره، کشور ما را مورد حمله قرار داد و امروز نیز به دنبال جنگ دیگری علیه ایران است، اما ملت شریف ایران نشان داده‌اند که از کشورشان دفاع می‌کنند و تا رفع فتنه، در کنار هم خواهند ایستاد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان با اشاره به اینکه مردم ایران با حضور بالغ بر ۲۰۰ شب در خیابان‌ها، از کشور و نظام دفاع کردند و زیر بمباران دشمن ایستادند، خاطرنشان کرد: دفاع ما، دفاع مشروع و قانونی است و ملت ایران با تقدیم جان عزیزان خود، امنیت و استقلال کشور را بر همه چیز ترجیح داده‌اند.

سردار حسینی در پایان با تأکید بر اینکه امروز ما پشت خیمه دشمن رسیده‌ایم و با یک «یا حسین» دیگر، قله را فتح خواهیم کرد، گفت: پرچم عزت و افتخار را به دست نایب برحق امام عزیزمان خواهیم سپرد؛ بدون شک همه ما وظیفه داریم به عنوان سرباز خط مقدم رهبری، از کشور دفاع کنیم و تا پای جان در این مسیر بایستیم.