تام کروز به ستایش قدرت هنر در برابر هوش مصنوعی پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، تام کروز بیش از ۶ دقیقه در ستایش قدرت هنر در برابر هوش مصنوعی صحبت کرد و مخاطبانی را که در برنامهای که توسط بفتا در لندن ترتیب داده شده بود، حضور داشتند به تشویق واداشت.
در یک گفتگوی صمیمانه با عنوان «زندگی در تصاویر» که شب پیش (دوشنبه شب) در لندن برگزار شد، کروز به چهار دهه فعالیت حرفهای خود از جمله نقشهای تحسینشده در فیلمهای «تاپ گان»، «جری مگوایر»، «ماگنولیا» و مجموعه «ماموریت غیرممکن» و همچنین به فیلم جدیدش «دیگِر» نگاهی انداخت و برنامه را با مونولوگی درباره هنر انسان در فیلمسازی و قدرت تجربه سینمایی آغاز کرد.
وقتی ادیت بومن مجری برنامه، در مورد چگونگی ایجاد اختلال توسط هوش مصنوعی صحبت کرد، هرچند پاسخ کروز تکرار بسیاری از پیامهای آشنای وی بود، اما شور و اشتیاق او باعث تشویق شدید تماشاگران شد.
کروز پاسخ داد که هیچ چیز مثل انسان نیست و در عین حال درباره این صحبت کرد که چگونه فیلمهای «ماموریت غیرممکن» در خط مقدم فنآوری جدید بودهاند و حتی «حساب نهایی» در سال ۲۰۲۵ هوش مصنوعی را به عنوان شخصیت شرور خود در نظر گرفت.
وی همچنین به فنآوری لنز دوربین و سینماها در مقابل پخش آنلاین اشاره کرد و هر چند به صورت مستقیم در مورد جنبههای منفی هوش مصنوعی صحبت نکرد، اما گفت که تابستان پررونق سینماها - از جمله مشارکت مخاطبان جوان - نشان میدهد که مردم خواهان تجربه انسانی هستند.
کروز با توضیح اینکه یکی از دلایلی که او اینقدر به زنده نگه داشتن تجربه سینما اعتقاد دارد این است که مردم را دور هم جمع میکند، گفت: نکته این است؛ هیچ چیز مثل انسان نیست. من هیچ مخالفتی با پخش آنلاین یا چیزی شبیه به آن ندارم. دیدن فیلم در سینماها یک شکل هنری متفاوت است.
کروز به گیشه تابستان امسال - که با فروش ۴.۷۶ میلیارد دلار از اول ماه مه تا روز کارگر رکوردهای صنعت سینما را شکست - به عنوان نمونهای از تمایل پایدار به داستانها و هنرهای انسانی اشاره کرد.
این بازیگر گفت: نمیخواهم تکنسینهایی که کارشان ساخت فیلم است، از دست بروند. مردم میخواهند چیزهای واقعی ببینند.
در این رویداد که به مناسبت معرفی فیلم «دیگِر» برگزار شد، کروز در مورد اینکه چگونه ۲ شب قبل از شروع فیلمبرداری، الخاندرو گونزالس ایناریتو را وادار کرد فیلمنامه را برایش بخواند، صحبت کرد. وی این فیلم را یکی از بدیعترین و تأثیرگذارترین فیلمهایی که تا به حال در آنها کار کرده است، خواند. او در این فیلم نقش یک غول نفتی به نام دیگِر راکول را بازی میکند که وظیفه دارد با جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی که خودش عامل آن بوده است، اوضاع را نجات دهد.
کروز در پایان گفت که در مواجهه با هوش مصنوعی، افراد خلاق باید به خلق کردن ادامه دهند و تأکید کرد: این اتفاق میافتد و قرار است رخ دهد، اما مردم میخواهند چیزهای واقعی را ببینند.
این بازیگر در عین حال که بارها بر اهمیت حضور افراد در فیلمسازی تأکید کرده است، پیش از این در نشست انجمن بازیگران در سال ۲۰۲۳ در مورد هوش مصنوعی صحبت کرده و خواستار حمایت از این فنآوری شده بود.
«دیگِر» ۲ اکتبر (۱۰ مهر) از طریق برادران وارنر در سینماها اکران میشود.
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