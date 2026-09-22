به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه از تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد بارو در این دیدار از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان تهران و واشنگتن استقبال کرده و بر ضرورت شکل‌گیری «فراگیرترین مذاکرات ممکن» تأکید کرده است.

به گفته این وزارتخانه، هدف از این مذاکرات باید کمک به تأمین امنیت عرضه انرژی و همچنین یافتن راهکاری پایدار برای رسیدگی به آنچه فرانسه تهدیدهای ناشی از ایران در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای می‌خواند، باشد.

دو طرف همچنین درباره تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند و بر ادامه توسعه روابط دو جانبه در زمینه‌های دانشگاهی، فرهنگی و توسعه پایدار توافق کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرد دو طرف بر اهمیت ادامه تعاملات دیپلماتیک و تلاش‌های منطقه‌ای برای حل بحران تأکید کرده و بر ضرورت اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا تأکید کردند.