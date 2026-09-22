رویکرد دوگانه گروه هفت علیه ایران و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران خارجه گروه هفت روز دوشنبه در بیانیه‌ای بدون اشاره به حملات و محاصره عربستان علیه یمن و همچنین تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در ادعاهایی بی اساس ایران را به حمایت و تسلیح مبارزان یمنی متهم کردند.

وزیران خارجه انگلیسی، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه خود در بیانیه‌ای که پس از نشست آنها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد، حملات انصارالله یمن علیه عربستان سعودی را محکوم کردند.

در این بیانیه از مبارزان یمنی خواسته شده است تمامی آنچه اقدامات نظامی، تهدیدها و حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی خوانده شده را فوراً متوقف کنند و با حسن نیت به روند سیاسی بازگردند!

وزیران خارجه گروه هفت همچنین مدعی شدند ادامه حمایت ایران از یمن الگویی خطرناک از تشدید تنش ایجاد کرده است که می‌تواند امنیت کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

این در حالی است که عربستان سعودی از فروردین ۱۳۹۴ حمله نظامی به یمن را آغاز کرده است. در ادامه، حملات هوایی و محدودیت‌های دریایی، زمینی و هوایی علیه یمن ادامه یافت و بندر الحدیده و ورود سوخت و کالا به این کشور به یکی از محورهای اصلی مناقشه و بحران انسانی در این کشور تبدیل شد.

چندی پیش در اقدامی متقابل مبارزان یمنی نیز محاصره علیه کشتی‌های سعودی را اعلام کردند اما با وجود پیشروی و تسلط کامل بر تنگه باب المندب اعلام کردند که کشتیرانی در این مسیر و از این تنگه برای سایر کشورها بلامانع و کاملا امن است.

ایران طی سال‌های جنگ یمن بارها اتهام ارسال سلاح برای انصارالله را رد کرده و تأکید داشته است حمایت تهران از یمن سیاسی و بشردوستانه است و مسئله یمن را موضوعی داخلی دانسته است.