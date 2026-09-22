https://mehrnews.com/x3d7Jb ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ کد مطلب 6954970 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ مزار شهدای آستارا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گلباران شد آستارا- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مزار شهدای شهرستان آستارا با حضور مسئولان گلباران شد. دریافت 12 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6954970 کپی شد مطالب مرتبط اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در آستارا مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش مضاعف کنند رژه خودرویی و موتوری نیروهای مسلح آستارا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس رزمایش دفاع بیولوژیک سپاه قدس گیلان در آستارا برگزاری رزمایش سپاه قدس گیلان در آستارا فرمانده سپاه آستارا: ولایتمداری درس بزرگ عاشورا است حفظ امنیت اخلاقی خط قرمز سپاه ناحیه آستارا است «زنگ مهر» در مدارس آستارا نواخته شد برچسبها آستارا هفته دفاع مقدس گلباران مزار شهدا
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