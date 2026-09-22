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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

مزار شهدای آستارا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گلباران شد

مزار شهدای آستارا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گلباران شد

آستارا- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مزار شهدای شهرستان آستارا با حضور مسئولان گلباران شد.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6954970

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