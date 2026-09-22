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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

اصفهان-مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از مرمت و تثبیت ۳۰ سکه نقره متعلق به دوره ساسانی خبر داد؛ آثاری که پس از بررسی جداگانه، پاک‌سازی کنترل‌شده و حذف رسوبات سطحی، برای حفاظت و مطالعه آماده شدند

امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۰ سکه نقره متعلق به دوره ساسانی طی دو ماه گذشته پس از انتقال به کارگاه مرمت اشیای معاونت میراث فرهنگی استان، در فرآیندی تخصصی مورد بررسی، ارزیابی و عملیات حفاظت و مرمت قرار گرفتند.

وی افزود: نخستین مرحله در مواجهه با این آثار، بررسی وضعیت هر یک از سکه‌ها و ارزیابی شرایط حفاظتی آنها بود، زیرا آثار فلزی به‌ویژه اشیای تاریخی که در طول زمان در معرض عوامل مختلف محیطی قرار گرفته‌اند، از نظر میزان و نوع آسیب وضعیت یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آنها یک شیوه واحد را به کار گرفت.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: در جریان مرمت این مجموعه، وضعیت هر یک از سکه‌ها به صورت جداگانه بررسی و متناسب با جنس اثر و میزان آسیب‌دیدگی، اقدامات حفاظتی و مرمتی مورد نیاز انجام شد.

وی مستندسازی، پاک‌سازی کنترل‌شده، حذف رسوبات و آلودگی‌های سطحی و تثبیت شرایط حفاظتی را از جمله مراحل انجام‌شده در فرآیند مرمت این سکه‌ها عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدامات، صرفاً پاک کردن ظاهر اثر نیست، بلکه عملیات مرمت باید با رویکرد حفاظت از ماده تاریخی، کنترل آسیب‌ها و حفظ قابلیت مطالعه اثر انجام شود.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

کرم زاده با تأکید بر اهمیت مستندسازی در فرآیند حفاظت از اشیای تاریخی تصریح کرد: هر قطعه تاریخی پیش از انجام عملیات مرمتی نیازمند بررسی دقیق است تا وضعیت موجود آن ثبت شود و اقدامات انجام‌شده نیز بر اساس شرایط واقعی اثر صورت گیرد؛ از این رو، در مرمت این مجموعه، سکه‌ها به صورت جداگانه مورد ارزیابی و عملیات حفاظتی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اهمیت سکه‌های دوره ساسانی در مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی گفت: سکه‌های ساسانی تنها اشیای فلزی متعلق به یک دوره تاریخی نیستند، بلکه از جمله منابع مهم برای مطالعه ابعاد مختلف تاریخ این دوره به شمار می‌روند و اطلاعاتی درباره نظام ضرب سکه، ساختار اقتصادی، هنر و نشانه‌ها و نمادهای رایج در دوره ساسانی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: از این منظر، حفاظت از چنین آثاری اهمیت مضاعف دارد، زیرا هرگونه آسیب بیشتر به ساختار اثر یا از بین رفتن بخشی از ویژگی‌های آن می‌تواند از ظرفیت مطالعاتی و مستنداتی اثر بکاهد.

وی ادامه داد: عملیات مرمت اشیای تاریخی زمانی ارزش حفاظتی خود را نشان می‌دهد که ضمن کنترل آسیب‌ها، ویژگی‌های تاریخی و هنری اثر نیز تا حد امکان حفظ شود و زمینه برای مطالعه، مستندسازی و نگهداری بلندمدت آن فراهم شود.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

کرم زاده با بیان اینکه مرمت آثار فلزی نیازمند تشخیص دقیق وضعیت هر قطعه است، گفت: میزان آسیب، نوع رسوبات و آلودگی‌های سطحی و وضعیت حفاظتی هر شیء می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل عملیات مرمت این ۳۰ سکه نیز به صورت جداگانه و متناسب با شرایط هر قطعه انجام شد.

وی همچنین از تداوم فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی در کارگاه مرمت اشیای معاونت میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ قطعه شیء تاریخی از جنس سفال، فلز و سنگ در این کارگاه تحت عملیات حفاظت و مرمت تخصصی قرار گرفته‌اند.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تنوع آثار تحت حفاظت و مرمت، از اشیای فلزی و سکه‌های تاریخی تا آثار سفالی و سنگی، ضرورت استمرار فعالیت‌های تخصصی کارگاه‌های مرمت را نشان می‌دهد، زیرا حفاظت از میراث منقول تنها به نگهداری فیزیکی آثار محدود نمی‌شود و بررسی، مستندسازی، پاک‌سازی کنترل‌شده، تثبیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری نیز بخشی از زنجیره حفاظت از این آثار است.

راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

وی گفت: سکه‌های مرمت‌شده ساسانی نیز پس از انجام عملیات حفاظتی، از نظر شرایط نگهداری و وضعیت حفاظتی در چارچوب ضوابط مربوط به حفاظت از اشیای تاریخی مورد توجه قرار خواهند گرفت تا امکان صیانت و مطالعه آنها در بلندمدت فراهم باشد.

کد مطلب 6954994

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