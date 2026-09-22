راز ۳۰ سکه نقره ساسانی در کارگاه مرمت اصفهان آشکار شد

امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۰ سکه نقره متعلق به دوره ساسانی طی دو ماه گذشته پس از انتقال به کارگاه مرمت اشیای معاونت میراث فرهنگی استان، در فرآیندی تخصصی مورد بررسی، ارزیابی و عملیات حفاظت و مرمت قرار گرفتند.
وی افزود: نخستین مرحله در مواجهه با این آثار، بررسی وضعیت هر یک از سکهها و ارزیابی شرایط حفاظتی آنها بود، زیرا آثار فلزی بهویژه اشیای تاریخی که در طول زمان در معرض عوامل مختلف محیطی قرار گرفتهاند، از نظر میزان و نوع آسیب وضعیت یکسانی ندارند و نمیتوان برای همه آنها یک شیوه واحد را به کار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: در جریان مرمت این مجموعه، وضعیت هر یک از سکهها به صورت جداگانه بررسی و متناسب با جنس اثر و میزان آسیبدیدگی، اقدامات حفاظتی و مرمتی مورد نیاز انجام شد.
وی مستندسازی، پاکسازی کنترلشده، حذف رسوبات و آلودگیهای سطحی و تثبیت شرایط حفاظتی را از جمله مراحل انجامشده در فرآیند مرمت این سکهها عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدامات، صرفاً پاک کردن ظاهر اثر نیست، بلکه عملیات مرمت باید با رویکرد حفاظت از ماده تاریخی، کنترل آسیبها و حفظ قابلیت مطالعه اثر انجام شود.
کرم زاده با تأکید بر اهمیت مستندسازی در فرآیند حفاظت از اشیای تاریخی تصریح کرد: هر قطعه تاریخی پیش از انجام عملیات مرمتی نیازمند بررسی دقیق است تا وضعیت موجود آن ثبت شود و اقدامات انجامشده نیز بر اساس شرایط واقعی اثر صورت گیرد؛ از این رو، در مرمت این مجموعه، سکهها به صورت جداگانه مورد ارزیابی و عملیات حفاظتی قرار گرفتند.
وی با اشاره به اهمیت سکههای دوره ساسانی در مطالعات تاریخی و باستانشناسی گفت: سکههای ساسانی تنها اشیای فلزی متعلق به یک دوره تاریخی نیستند، بلکه از جمله منابع مهم برای مطالعه ابعاد مختلف تاریخ این دوره به شمار میروند و اطلاعاتی درباره نظام ضرب سکه، ساختار اقتصادی، هنر و نشانهها و نمادهای رایج در دوره ساسانی در اختیار پژوهشگران قرار میدهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: از این منظر، حفاظت از چنین آثاری اهمیت مضاعف دارد، زیرا هرگونه آسیب بیشتر به ساختار اثر یا از بین رفتن بخشی از ویژگیهای آن میتواند از ظرفیت مطالعاتی و مستنداتی اثر بکاهد.
وی ادامه داد: عملیات مرمت اشیای تاریخی زمانی ارزش حفاظتی خود را نشان میدهد که ضمن کنترل آسیبها، ویژگیهای تاریخی و هنری اثر نیز تا حد امکان حفظ شود و زمینه برای مطالعه، مستندسازی و نگهداری بلندمدت آن فراهم شود.
کرم زاده با بیان اینکه مرمت آثار فلزی نیازمند تشخیص دقیق وضعیت هر قطعه است، گفت: میزان آسیب، نوع رسوبات و آلودگیهای سطحی و وضعیت حفاظتی هر شیء میتواند متفاوت باشد و به همین دلیل عملیات مرمت این ۳۰ سکه نیز به صورت جداگانه و متناسب با شرایط هر قطعه انجام شد.
وی همچنین از تداوم فعالیتهای حفاظتی و مرمتی در کارگاه مرمت اشیای معاونت میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ قطعه شیء تاریخی از جنس سفال، فلز و سنگ در این کارگاه تحت عملیات حفاظت و مرمت تخصصی قرار گرفتهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تنوع آثار تحت حفاظت و مرمت، از اشیای فلزی و سکههای تاریخی تا آثار سفالی و سنگی، ضرورت استمرار فعالیتهای تخصصی کارگاههای مرمت را نشان میدهد، زیرا حفاظت از میراث منقول تنها به نگهداری فیزیکی آثار محدود نمیشود و بررسی، مستندسازی، پاکسازی کنترلشده، تثبیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری نیز بخشی از زنجیره حفاظت از این آثار است.
وی گفت: سکههای مرمتشده ساسانی نیز پس از انجام عملیات حفاظتی، از نظر شرایط نگهداری و وضعیت حفاظتی در چارچوب ضوابط مربوط به حفاظت از اشیای تاریخی مورد توجه قرار خواهند گرفت تا امکان صیانت و مطالعه آنها در بلندمدت فراهم باشد.
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