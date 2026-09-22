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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

هشدار فراکسیون پارلمانی عراق به بغداد درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران

هشدار فراکسیون پارلمانی عراق به بغداد درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران

فراکسیون پارلمانی بدر به دولت عراق در خصوص اجرای تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد عراق، فراکسیون پارلمانی بدر امروز سه شنبه تاکید کرد که دولت عراق و نهاد هواپیمایی این کشور نباید به دیکته های وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر تحریم هواپیمایی ایران و ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و فرودگاه های عراق پاسخ مثبت دهند.

این فراکسیون تصریح کرد که تسلیم شدن در برابر این تحریم ها زیر پاگذاشتن حاکمیت ملی و یک خط قرمز معنوی به شمار می رود که حرکت زوار عتبات مقدسه و همچنین اقتصاد داخلی عراق را هدف قرار می دهد.

فراکسیون پارلمانی بدر از دولت عراق خواست موضع صریح خود را در خصوص این تحریم ها اعلام کند.

پیشتر وزارت خارجه چین نیز اعلام کرد که با تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه شرکت های هواپیمایی ایران مخالف است.

چندی قبل اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه، ۲۳ سپتامبر(۱ مهر) در سطح جهانی متوقف خواهد شد.

کد مطلب 6955018

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