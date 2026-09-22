به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی ارتحال آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



انالله و اناالیه راجعون

ارتحال جانگداز عالم ربانی، فقیه ژرف‌اندیش، رجالی نامدار و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس سره)، مصیبتی است جانکاه که داغ آن بر دل حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) نشسته است.



آن فقیه وارسته، از شمار عالمانی بود که عمر پربرکت خویش را در محراب تفقه و تحقیق، تدریس و تربیت، تألیف و تدقیق سپری کرد و علم را با عمل و تقوا درآمیخت. ژرفای اندیشه، دقت نظر، احاطه گسترده بر میراث علمی شیعه، تواضع، ساده‌زیستی، صفای باطن و اخلاق کریمانه از او شخصیتی الهام‌بخش ساخته بود.



او از شاگردان و یاران باوفای امام خمینی (قدس سره) و دوست دیرین امام شهید بود و رهبر شهیدمان به ایشان علاقه و عنایت ویژه‌ای داشت و مقام علمی و معنوی آن فقیه عالی‌مقام را می‌ستود. فقدان این استوانه فقاهت، ثلمه‌ای عمیق بر حوزه‌های علمیه و جامعه دینی و انقلابی است. با رحلت او، چراغی فروزان از سپهر علم و تقوا غروب کرد اما میراث گرانبهای او در آثار علمی، شاگردان برجسته و جان‌های تربیت‌یافته مکتبش، چراغ راه آیندگان و حجتی ماندگار بر جای خواهد ماند.



اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم شورای سیاستگذاری و نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور، این مصیبت عظمی را به محضر حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و شاگردان ایشان و عموم شیعیان جهان و مردم عزیز ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال برای ایشان علو درجات، رحمت واسعه و همجواری با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.



والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدجواد حاج علی‌اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه