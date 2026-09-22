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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

کشتی‌گیر همدانی به اردوی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان دعوت شد

کشتی‌گیر همدانی به اردوی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان دعوت شد

همدان- کشتی‌گیر مستعد استان همدان با نظر کادر فنی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان کشور دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام رسمی کادر فنی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان «صالح جاویدانی» کشتی‌گیر آینده‌دار همدانی در وزن ۹۰ کیلوگرم برای حضور در اردوی تیم ملی فراخوانده شد.

این اردوی آماده‌سازی از روز چهارشنبه اول مهرماه سال جاری به مدت هفت روز به میزبانی شهرستان آذرشهر برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

گفتنی است جاویدانی پیش‌تر نیز با درخشش در رقابت‌های جهانی کشتی ساحلی باکو در جمهوری آذربایجان موفق به کسب مدال ارزشمند طلا شده بود و عنوان قهرمانی مسابقات کشوری را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد.

کد مطلب 6955069

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