نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، با حضور در منزل وزیر دفاع فقید جمهوری اسلامی ایران، با خانواده امیر شهید سرلشکر عزیر نصیرزاده دیدار و گفتوگو کرد
فرمانده کل ارتش در این دیدار، با اشاره به اقدامات ارزشمند شهید نصیرزاده در مسئولیتهای مختلف، اظهار کرد: شهید نصیرزاده حاصل پیوند دانش، تجربه و میدان بود؛ فرماندهای که از روزهای دفاع مقدس تا بالاترین سطوح فرماندهی، دغدغه اصلیاش ارتقای توان دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور بود.
وی با تاکید بر ماندگاری نام و یاد شهید نصیرزاده در تاریخ ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز اگر نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده، به این دلیل است که سالها از عمر خود را در مسیر ساختن، تقویت کردن و بهروز نگه داشتن قدرت دفاعی ایران سپری کرد.
امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه شهید نصیرزاده از فرماندهانی بود که دفاع از امنیت و اقتدار ملی را صرفاً یک مسئولیت نظامی نمیدانست، بلکه آن را بخشی از صیانت از استقلال، عزت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران میدانست، گفت: شهید نصیرزاده در مسئولیتهای مختلف، از فرماندهی نیروی هوایی تا جانشینی ستاد کل و وزارت دفاع، با نگاه راهبردی و شناخت دقیق از تحولات منطقه و محیط پیرامونی کشور، در مسیر تقویت قدرت ملی و ارتقای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گام برداشت.
فرمانده کل ارتش ضمن بازخوانی خصوصیات علمی و اخلاقی شهید نصیرزاده، تاکید کرد: آنچه شهید نصیرزاده را در کنار توانمندیهای علمی و نظامی برجسته میکرد، شخصیت انسانی و اخلاقی ایشان بود؛ فرماندهای شجاع، مؤمن، متواضع و متشرع که مسئولیت را برای خدمت فی سبیل الله میخواست.
وی در خاتمه، خانواده شهید نصیرزاده را شریک راه پرافتخار این شهید والامقام خواند و متذکر شد: بیتردید صبر و همراهی شما، بخش بزرگی از پشتوانه سالها مجاهدت آن شهید عزیز بوده است و شما نیز در اجر و افتخار این مسیر نورانی شریک هستید.
خانواده شهید امیر سرلشکر نصیرزاده نیز در این دیدار، ضمن برشماری صفات اخلاقی وزیر دفاع شهید جمهوری اسلامی ایران به برخی خاطرات ایشان بزرگوار در دوران خدمت اشاره کردند.
در این دیدار، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرلشکر حاتمی را همراهی کردند.
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