به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی بدون خودرو در ۳۱ شهریورماه اظهار کرد: تهران روزانه با حدود ۲۰ میلیون سفر مواجه است و بر اساس آمارهای اعلام‌شده، حدود ۶۲ درصد خودروهای در حال تردد در پایتخت تک‌سرنشین هستند.

وی افزود: تک‌سرنشینی خودروها به معنای استفاده پایین‌تر از ظرفیت جابه‌جایی هر خودرو و در نتیجه افزایش تعداد خودروهای مورد نیاز برای انجام حجم مشخصی از سفرهاست که می‌تواند به تشدید ترافیک، افزایش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: روز بدون خودرو نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی تلقی شود، بلکه فرصتی برای بازنگری در الگوی سفرهای روزانه است.

عباس‌نژاد ادامه داد: کاهش سفرهای غیرضروری با خودروی شخصی، استفاده از مترو و اتوبوس، پیاده‌روی و دوچرخه برای سفرهای کوتاه و هم‌سفری در سفرهای ضروری می‌تواند به کاهش تعداد خودروهای حاضر در معابر کمک کند.

وی با اشاره به ارتباط حمل‌ونقل با کیفیت هوای تهران تصریح کرد: کیفیت هوای پایتخت حاصل برهم‌کنش منابع مختلف انتشار، شرایط جوی، واکنش‌های شیمیایی و انتقال آلاینده‌هاست و کاهش آلودگی هوا نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در بخش حمل‌ونقل، صنعت، سوخت، مدیریت پسماند و سایر منابع انتشار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق حمل‌ونقل پایدار در تهران نیازمند توسعه و ارتقای حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، برقی‌سازی وسایل نقلیه، توسعه زیرساخت‌های پیاده‌روی و دوچرخه، معاینه فنی مؤثر و مدیریت تقاضای سفر است.

عباس‌نژاد گفت: با توجه به حجم بالای سفرهای روزانه در تهران، تغییر بخشی از سفرهای خودرویی به شیوه‌های حمل‌ونقل کم‌آلاینده می‌تواند به کاهش بار ترافیکی، مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها کمک کند.