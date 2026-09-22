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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

تقدیر ویژه نایب رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون بولینگ و بیلیارد

تقدیر ویژه نایب رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون بولینگ و بیلیارد

مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون بولینگ و بیلیارد بابت توجه ویژه به افراد سندروم داون تقدیر و  تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون در شرایطی امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) برگزار شد که دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک هم از حاضران در مجمع بود.

وی در بخشی از این مجمع ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فعالیت های فدراسیون بولینگ و بیلیارد در رابطه با افراد سندروم داون را مورد تقدیر قرار داد و گفت: اینکه این فدراسیون به حمایت از افراد سندروم داون توجه دارد و برنامه های ویژه ای را برای آنها طراحی و اجرا می کند، جای تقدیر و تشکر ویژه دارد. نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاکید داشت که حامی ویژه فدراسیون بولینگ و بیلیارد هستیم و این فدراسیون را در تمام ابعاد حمایت می کنیم.

کد مطلب 6955117

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