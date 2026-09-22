مجمع عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) به ریاست دکتر فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش و با حضور دکتر هاشم اسکندری رئیس فدارسیون بولینگ و بیلیارد، دکتر علی سلطانپور دبیرکل فدراسیون، لیلا مدنی خزانه دار و دیگر مسئولان فدراسیون در محل سالن جلسات وزارت ورزش و به صورت نیمه وبیناری برگزار شد.



در این مجمع که مهین فرهادی‌زاد نایب ‌رئیس کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی هم حضور داشتند، بعد از پخش کلیپی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هاشم اسکندری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد فدراسیون در بخش‌های اعزام ها و دستاورها، برگزاری مجامع، نشست‌ها، دوره‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی و … در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد که مورد تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.



در ادامه، گزارش حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون و همچنین متمم بودجه ۱۴۰۵ و تقویم عملیاتی و بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ نیز ارائه شد که مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.



آئین نامه های اداری - استخدامی ‌ و مالی - معاملاتی از دیگر مصوبات در مجمع امروز بود.



در این نشست، تقویم ورزشی - عملیاتی و سند توسعه راهبردی فدراسیون برای سال ۱۴۰۵ هم ارائه شد و مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.



همچنین با رای موافق اعضای مجمع فدراسیون بولینگ و بیلیارد، موضوع اصلاح آئین نامه ‌وثاقت و امانت و انتخاب حسابرس از طرف آنها به هیئت رئیسه فدراسیون تفویض اختیار شد.



در مجمع روز سه شنبه فدراسیون بولینگ و بیلیارد، برخی از روسای هیئت ‌های استانی، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.