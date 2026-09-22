به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، چنین اقدامی میتواند ادعاهای مطرحشده مبنی بر اعمال «شادوبن» (shadowbanning) یا محدودسازی نامحسوس دسترسی به محتوا در این پلتفرم را کاهش دهد.
این شرکت اعلام کرد که منوی «Under the Hood» (جزئیات فنی) اکنون نشان میدهد که آیا ایکس به دلیل رعایت قوانین محلی، میزان نمایش پستهای یک حساب کاربری را محدود کرده است یا خیر. این قابلیت جدید، نام کشوری که درخواست محدودسازی دسترسی به محتوا را داشته و همچنین پستهایی که مورد بررسی و محدودیت قرار گرفتهاند را نمایش خواهد داد.
شرایط اولیه برای استفاده از قابلیت Under the Hood آن است که حساب کاربری بیش از یک سال فعال بوده باشد و در ماه گذشته حداقل ۱۰ پست منتشر کرده باشد. هر کاربری که این شرایط را داشته باشد، میتواند از قابلیتهای جدید استفاده کند.
قابلیت Under the Hood ابتدا در ماه آگوست و بهصورت آزمایشی و محدود در دسترس قرار گرفت. این قابلیت اطلاعاتی دربارهٔ الگوریتمهایی ارائه میدهد که فید For You را در ایکس مدیریت میکنند و همچنین درباره برچسبهایی که روی پستها اعمال میشوند نیز شفافیت بیشتری ایجاد میکند.
البته این اطلاعات چندان کاربرپسند نیست، زیرا دادهها در قالب یک فایل JSON متراکم و نسبتا پیچیده ارائه میشوند. بااینحال، هر فرصتی برای مشاهده سازوکارهایی که تا پیش از این برای کاربران ایکس مانند یک جعبه سیاه بودهاند، میتواند تغییر مثبتی محسوب شود.
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