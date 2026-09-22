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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

امید شاکری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

امید شاکری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

وزیر نفت در حکمی امید شاکری را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا زوزارت نفت، محسن پاک نژاد وزیر نفت در حکمی امید شاکری را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم وزیر نفت آمده است:

«نظر به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانمندی‌های همکاران محترم صنعت پتروشیمی، مأموریت‌ها و وظایف شرکت با جدیت دنبال شود. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.»

شاکری پیش از این به‌عنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی وزیر نفت منصوب شده بود.

کد مطلب 6955147
طیبه بیات

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