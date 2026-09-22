امید شاکری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا زوزارت نفت، محسن پاک نژاد وزیر نفت در حکمی امید شاکری را بهعنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، در حکم وزیر نفت آمده است:
«نظر به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، بهموجب این حکم بهعنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب میشوید. انتظار میرود با توکل به خداوند متعال و بهرهگیری از توانمندیهای همکاران محترم صنعت پتروشیمی، مأموریتها و وظایف شرکت با جدیت دنبال شود. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.»
شاکری پیش از این بهعنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی وزیر نفت منصوب شده بود.
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