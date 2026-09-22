به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی و دکتر مالک نادری رئیس دانشگاه امیر کبیر برای توسعه زیست‌بوم فناوری و حمایت فناورانه از شرکت های مستقر در پارک، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه کسب وکارهای دیجیتال و همکاری‌های پژوهشی، فکری و مشاوره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و در راستای سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای ظرفیت‌های فناورانه و تقویت پیوند میان نهادهای سیاست‌گذار، دانشگاه‌ها و زیست‌بوم فناوری کشور به امضا رسیده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه همکاری و تعامل میان معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محوریت استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و نخبگان کشور فراهم خواهد شد.

توسعه همکاری‌های تخصصی و پژوهشی، ارائه خدمات فکری و مشاوره‌ای و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از جمله محورهای مورد توجه در این همکاری است.

همچنین این تفاهم‌نامه با توسعه همکاری‌های میان‌بخشی، بر استفاده از ظرفیت زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور برای شناسایی و پاسخ به نیازهای تخصصی حوزه فضای مجازی تأکید دارد.