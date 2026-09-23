تیم ملی کبدی برابر مالزی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز یکم مهرماه برابر مالزی به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۳۷ بر ۱۶ و در پایان ۶۷ بر ۳۳ به پیروزی برسد.
تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیم های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در سومین و چهارمین دیدارش باید فردا به مصاف تیمهای ملی تایلند و پاکستان، برود.
تیم ملی کبدی مردان ایران نخستین دیدار خود مقابل نپال را نیز با اختلاف امتیاز بالا نسبت به حریف، پیروز شده بود.
فاضل اتراچالی ، امیر حسین اجلالی ، امیرحسین بسطامی ، امیرحسین تقی پور ، امید خجسته ، محمدرضا شادلو ، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش ، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری ، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش ترکیب تیم ملی کبدی را در بازی های اسیایی تشکیل می دهند.
دومین دیدار تیم ملی کبدی در بازی های آسیایی با پیروزی برابر مالزی همراه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز یکم مهرماه برابر مالزی به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۳۷ بر ۱۶ و در پایان ۶۷ بر ۳۳ به پیروزی برسد.
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