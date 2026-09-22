به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز در نشست سالانه دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی با موضوع «تاب‌آوری آموزش داروسازی در بحران جنگ» که با حضور رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده‌های داروسازی کشور و اعضای هیئت‌های ممتحنه و ارزشیابی داروسازی برگزار شد، با اشاره به شرایط جدید پیش‌روی نظام آموزش عالی، بر ضرورت بهره‌گیری از «ظرفیت بحران» برای ایجاد «تحولات آموزشی» تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از فشار و استرس ناشی از شرایط بحرانی، از ناتوانی در انطباق با شرایط جدید ناشی می‌شود، اظهار کرد: بحران می‌تواند ساختارهای صلب و سنتی را به چالش بکشد و زمینه را برای شکل‌گیری الگوهای جدید و کارآمدتر فراهم سازد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید صرفاً بر جلوگیری از آسیب‌ها تمرکز کرد، افزود: لازم است در کنار مدیریت تهدیدها، فرصت‌های جدید آموزشی را نیز شناسایی کنیم و از ظرفیت‌های ایجادشده برای بهبود نظام آموزش داروسازی بهره بگیریم.

ضرورت بازنگری در آموزش‌های عملی و استفاده از آموزش مجازی

وی با اشاره به تجربه نظام آموزش علوم پزشکی در دوره‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش مجازی در شرایط دشوار، بر ضرورت بازنگری در شیوه ارائه برخی دروس عملی تأکید کرد.

معاون وزیر بهداشت با طرح این پرسش که آیا تمامی بخش‌های آموزش عملی الزاماً به حضور فیزیکی دانشجو نیاز دارند، گفت: در برخی دروس و بخش‌هایی که ماهیت آموزش آن‌ها بر مشاهده و یادگیری مفاهیم استوار است، می‌توان ظرفیت آموزش مجازی را بررسی کرد و از الزام غیرمنعطف به آموزش صرفاً حضوری فاصله گرفت.

چنگیز همچنین بر ضرورت بررسی دقیق امکان انتقال بخش‌هایی از آموزش‌های عملی به محیط‌های مجازی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از تجربیات گذشته می‌تواند به طراحی الگوهای جدید آموزشی و ارتقای آمادگی نظام آموزش داروسازی برای مواجهه با شرایط بحرانی کمک کند.

تأکید بر توسعه آزمایشگاه‌های مجازی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش هزینه‌های آموزش و تجهیزات تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی آموزشی دانست و گفت: در شرایط اقتصادی موجود، باید راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های ایجاد و نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی و همچنین هزینه‌های تحمیل‌شده به دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

چنگیز با اشاره به سرعت تحولات فناوری و هزینه‌های بالای تجهیزات آموزشی، بر ظرفیت اعضای هیأت علمی برای طراحی شیوه‌های نوین یادگیری تأکید کرد و گفت: استادان می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه توسعه آموزش‌های انفرادی و مجازی را متناسب با نیازهای آموزشی فراهم کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت بررسی ظرفیت‌هایی همچون آزمایشگاه‌های مجازی در بازطراحی فرآیندهای یادگیری و ایجاد فرصت‌های جدید برای آموزش داروسازی تأکید کرد.

«تاب‌آوری آموزش داروسازی»؛ فرصتی برای تحول آموزشی

وی در پایان، با اشاره به عنوان نشست «تاب‌آوری آموزش داروسازی در بحران جنگ»، این موضوع را فرصتی برای بازاندیشی در شیوه‌های آموزش داروسازی دانست و بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً تدافعی و حرکت به سمت طراحی الگوهای نوین آموزشی تأکید کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌ریزی برای حفظ تداوم آموزش در شرایط بحران، باید از این فرصت برای شناسایی ظرفیت‌های جدید، بازنگری در روش‌های آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش داروسازی استفاده کرد.