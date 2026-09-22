به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سهشنبه در آئین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت مازندران که در سالن غدیر سپاه کربلا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر جایگاه والای مجاهدان و ضرورت تداوم راه ایستادگی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اهمیت دقت و استواری در پیمودن مسیر حق، اظهار کرد: صفات و ویژگیهای برجسته پیشکسوتان دفاع مقدس و مجاهدان مقاومت، ریشه در آموزههای اسلامی و مسیر امامت دارد.
وی افزود: حضور در جبههها، جانفشانی و جهاد در راه خدا، تنها یک تکلیف نیست، بلکه از بزرگترین نعمتهای الهی برای امت اسلامی به شمار میرود و باید با دقت، تعهد و شناخت صحیح در این مسیر گام برداشت.
آیتالله محمدی لائینی با تبیین ارتباط میان ویژگیهای مجاهدان و جایگاه امامت، خاطرنشان کرد: آنچه در مسیر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومتهای اخیر از ایستادگی و فضائل اخلاقی و جهادی رزمندگان مشاهده میکنیم، بازتاب همان ویژگیهایی است که از مسیر امامت و رهبری الهی سرچشمه گرفته است.
وی تأکید کرد: حفظ این مسیر و وفاداری به آن، عین وفاداری به اصول دین است و جامعه اسلامی باید این روحیه را در برابر دشمنان حفظ کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین با تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب و گرامیداشت یاد شهدا گفت: ما در این مسیر، مراتب بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب و پیشگامانی که در جبهههای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی پیشقدم بودند، اعلام میکنیم.
وی در پایان ضمن تجلیل از نقش پیشکسوتان در تداوم فرهنگ مقاومت، از خداوند متعال خواست تا به مجاهدان میدان و حقطلبان، توفیق استقامت و پایداری بیشتر عطا کند.
پیشکسوتان دفاع مقدس، سرمایههای ماندگار هویت و عزت ملت هستند
در ادامه این آئین، سردار احمد برسلانی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و قدردانی از حضور ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا، فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری، از پیشکسوتان دفاع مقدس به عنوان سرمایههای ماندگار عزت و هویت ملت یاد کرد.
وی با اشاره به جایگاه ایثارگران در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس و عرصه مقاومت، جلوهای عینی از اخلاص، شجاعت، صبر، استقامت، نوآوری و پایداری هستند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران افزود: حماسهای که رزمندگان در دوران دفاع مقدس خلق کردند، یک مکتب زنده و انسانساز را شکل داد؛ مکتبی که توانست مفاهیم ارزشمند ایستادگی، فداکاری و مقاومت را به نسلهای پس از خود منتقل کند.
سردار برسلانی با بیان اینکه پیشکسوتان دفاع مقدس توانستند فرهنگ ایثار و فداکاری را به نسلهای جدید منتقل کنند، تصریح کرد: ثمره مجاهدتهای نسل پیشکسوت امروز در ایستادگی و صلابت نسل جوان دیده میشود؛ نسلی که در برابر هجمهها و تقابلهای تحمیلی روزگار معاصر ایستاده و با تکیه بر روحیه اخلاص و پایداری، جایگاه ویژهای در میان مردم، جوانان و نوجوانان پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار این پیوند نسلی گفت: تجربه و گنجینه ارزشمند پیشکسوتان باید به نسلهای جدید منتقل شود تا فرهنگ ایثار، مقاومت و ایستادگی همچنان در جامعه زنده و پویا باقی بماند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران در پایان با اشاره به تداوم تقابل با جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که به برکت خون پاک شهدا، استقامت پیشکسوتان و پایمردی نسل حاضر، امت اسلام در این نبرد نیز سربلند خواهد بود و در آیندهای نزدیک شاهد پیروزی قطعی و نهایی خواهیم بود.
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