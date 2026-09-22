سردار ادیبی: فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز، در حاشیه هفتمین همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و مقاومت که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در سالن شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس، خانوادههای معظم شهدا و فعالان عرصه جهاد و مقاومت طی سالهای گذشته برای تبیین و گرامیداشت این حماسه بزرگ تلاش کردهاند.
وی افزود: بخش مهمی از این فعالیتها در حوزههای فرهنگی و هنری، نویسندگی، شعر، نمایش و تئاتر دنبال شده و هنرمندان و اصحاب فرهنگ در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسلهای جدید نقش مؤثری داشتهاند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس البرز با اشاره به اهمیت حرکت در مسیر الهی گفت: حرکت در مسیر خداوند یکی از بزرگترین نعمتهاست و اگر این مسیر استمرار داشته باشد، میتوان به پیروزیهای بزرگتری دست یافت.
سردار ادیبی با قدردانی از حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استان در این مراسم بیان کرد: حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در این برنامه موجب دلگرمی پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای شهداست.
پیشکسوتان دفاع مقدس از سابقون عرصه جهاد هستند
وی پیشکسوتان دفاع مقدس را از «سابقون» عرصه جهاد و مقاومت دانست و ادامه داد: این افراد از نخستین کسانی بودند که ضرورت دفاع از کشور، اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی را درک کردند و هر آنچه در توان داشتند برای دفاع از ایران عزیز به میدان آوردند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: برخی از این پیشکسوتان به شهادت رسیدند و برخی دیگر همچنان در مسیر خدمت و مجاهدت حضور دارند و آرزوی همه ما این است که بتوانیم این مسیر را تا پایان با موفقیت ادامه دهیم.
سردار ادیبی با اشاره به آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امیدواریم با ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی، شاهد پیروزیهای بزرگتر ملت ایران باشیم و توفیق خدمتگزاری در این مسیر نصیب همه مجاهدان و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی شود.
صبر خانواده شهدا پشتوانه حرکت دفاع مقدس بود
وی همچنین با تجلیل از صبر و مقاومت خانوادههای شهدا گفت: مادران، پدران و همسران شهدا در دوران دفاع مقدس و پس از آن با صبر و استقامت خود پشتوانه بزرگی برای استمرار فرهنگ ایثار و شهادت بودند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز خاطرنشان کرد: اگر صبر و مقاومت مادران و همسران شهدا نبود، جریان شهادت و ایثار در جامعه استمرار پیدا نمیکرد.
ادیبی با قدردانی از خانوادههای معظم شهدای استان البرز بیان کرد: تکریم خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفهای همگانی است و باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده منتقل شود.
وی در ادامه از برگزاری بخش دیگری از برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس به صورت ارتباط تصویری با تهران خبر داد و گفت: این برنامه با حضور یکی از مسئولان کشور و با ساختاری مشابه مراسم تهران برگزار خواهد شد و در ادامه، ارتباط مستقیم با تهران برقرار میشود.
گفتنی است مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و مقاومت همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای شهدا در سالن شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد.
در این مراسم همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، به صورت ویدئوکنفرانسی سخنرانی کرد.
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