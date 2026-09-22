به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سجاد هوشمند شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی شهرستان اردستان، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه فعالیتهای قرآنی شهرستان، پراکندگی مجموعهها و نبود یک مرکز مشخص و شناختهشده برای هدایت و معرفی ظرفیتهای قرآنی است.
وی افزود: در حال حاضر مجموعههای مختلفی در حوزه قرآن فعالیت میکنند و هر کدام نیز ظرفیتها و عملکرد قابل توجهی دارند، اما بسیاری از مردم از محل فعالیت این مجموعهها و نوع خدماتی که ارائه میدهند اطلاع کافی ندارند و در مواردی برای یافتن یک مرکز قرآنی دچار سردرگمی میشوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادها ایجاد یک مجموعه جامع قرآنی در شهرستان است تا مؤسسات و مجموعههای فعال بتوانند در یک مکان مشخص در کنار یکدیگر فعالیت کنند و هر بخش متناسب با گروههای سنی و نیازهای مختلف، از کودکان و نوجوانان تا جوانان، برنامههای قرآنی ارائه دهد.
هوشمند تصریح کرد: در این زمینه پیگیریهایی با مسئولان شهرستان انجام شده و موضوع تأمین زمین از سوی اداره راه و شهرسازی نیز در حال پیگیری است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات، این طرح در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شود.
وی بیان کرد: هدف این نیست که مجموعههای جدید و موازی ایجاد کنیم، بلکه باید از ظرفیت مؤسسات موجود استفاده شود؛ برای نمونه در شهرستان مجموعههایی مانند جامعهالقرآن، صراط و نجات، مجموعههای قرآنی بسیج، آموزش و پرورش و مؤسسات دیگر در حوزه آموزش قرآن فعالیت دارند که میتوان با حمایت و هماهنگی بیشتر، ظرفیت آنها را در یک مسیر مشترک به کار گرفت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: جامعهالقرآن شهرستان از جمله مجموعههایی است که در زمینه آموزش و حفظ قرآن فعالیت مناسبی داشته و حافظان چند جزء و حافظان کل قرآن را تربیت کرده است و برخی از این افراد در مسابقات استانی و کشوری نیز موفقیتهایی داشتهاند؛ بنابراین لازم است ظرفیت چنین مجموعههایی مورد حمایت قرار گیرد و از ایجاد فعالیتهای مشابه و پراکنده پرهیز شود.
هوشمند یادآور شد: در شهرستان علاوه بر این مجموعهها، مؤسسات و خانههای قرآن دیگری نیز در اردستان، زواره، مهاباد و روستاها فعال هستند و هر کدام در بخشهایی مانند حفظ، آموزش، تفسیر و تربیت قرآنی فعالیت میکنند، اما پراکندگی این ظرفیتها موجب شده بخشی از توانمندیهای موجود بهخوبی دیده نشود.
وی افزود: برگزاری برنامههای قرآنی، محافل قرآن، تقدیر از حافظان و برگزیدگان و اجرای طرحهای قرآنی در سالهای گذشته انجام شده است، اما اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ارتباط میان مجموعهها، دستگاههای اجرایی و مؤسسات قرآنی تقویت شود، امکان برنامهریزی منسجمتر و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نیازهای شهرستان، ایجاد بانک اطلاعات جامع قرآنی است تا مشخص باشد چه افرادی در حوزههای مختلف از جمله حفظ، قرائت، آموزش و فعالیتهای تخصصی قرآنی دارای توانمندی هستند و مؤسسات و دستگاهها بتوانند بر اساس این ظرفیتها برنامهریزی کنند.
هوشمند تصریح کرد: تمرکز ظرفیتهای قرآنی شهرستان در یک ساختار مشخص میتواند زمینه اتصال بهتر آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، بسیج و مؤسسات قرآنی را فراهم کند و موجب شود ظرفیتهایی که اکنون به صورت جداگانه فعالیت میکنند، در مسیر مشترک و منسجمتری قرار گیرند.
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