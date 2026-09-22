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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

اردستان دارای ظرفیت‌های قرآنی متعدد است

اردستان دارای ظرفیت‌های قرآنی متعدد است

اردستان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان گفت: وجود حافظان و مؤسسات فعال قرآنی از ظرفیت‌های شهرستان است، اما برای استفاده بهتر از این توانمندی‌ها باید ارتباط میان مجموعه‌های قرآنی تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد هوشمند شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی شهرستان اردستان، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه فعالیت‌های قرآنی شهرستان، پراکندگی مجموعه‌ها و نبود یک مرکز مشخص و شناخته‌شده برای هدایت و معرفی ظرفیت‌های قرآنی است.

وی افزود: در حال حاضر مجموعه‌های مختلفی در حوزه قرآن فعالیت می‌کنند و هر کدام نیز ظرفیت‌ها و عملکرد قابل توجهی دارند، اما بسیاری از مردم از محل فعالیت این مجموعه‌ها و نوع خدماتی که ارائه می‌دهند اطلاع کافی ندارند و در مواردی برای یافتن یک مرکز قرآنی دچار سردرگمی می‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادها ایجاد یک مجموعه جامع قرآنی در شهرستان است تا مؤسسات و مجموعه‌های فعال بتوانند در یک مکان مشخص در کنار یکدیگر فعالیت کنند و هر بخش متناسب با گروه‌های سنی و نیازهای مختلف، از کودکان و نوجوانان تا جوانان، برنامه‌های قرآنی ارائه دهد.

هوشمند تصریح کرد: در این زمینه پیگیری‌هایی با مسئولان شهرستان انجام شده و موضوع تأمین زمین از سوی اداره راه و شهرسازی نیز در حال پیگیری است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات، این طرح در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شود.

وی بیان کرد: هدف این نیست که مجموعه‌های جدید و موازی ایجاد کنیم، بلکه باید از ظرفیت مؤسسات موجود استفاده شود؛ برای نمونه در شهرستان مجموعه‌هایی مانند جامعه‌القرآن، صراط و نجات، مجموعه‌های قرآنی بسیج، آموزش و پرورش و مؤسسات دیگر در حوزه آموزش قرآن فعالیت دارند که می‌توان با حمایت و هماهنگی بیشتر، ظرفیت آنها را در یک مسیر مشترک به کار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: جامعه‌القرآن شهرستان از جمله مجموعه‌هایی است که در زمینه آموزش و حفظ قرآن فعالیت مناسبی داشته و حافظان چند جزء و حافظان کل قرآن را تربیت کرده است و برخی از این افراد در مسابقات استانی و کشوری نیز موفقیت‌هایی داشته‌اند؛ بنابراین لازم است ظرفیت چنین مجموعه‌هایی مورد حمایت قرار گیرد و از ایجاد فعالیت‌های مشابه و پراکنده پرهیز شود.

هوشمند یادآور شد: در شهرستان علاوه بر این مجموعه‌ها، مؤسسات و خانه‌های قرآن دیگری نیز در اردستان، زواره، مهاباد و روستاها فعال هستند و هر کدام در بخش‌هایی مانند حفظ، آموزش، تفسیر و تربیت قرآنی فعالیت می‌کنند، اما پراکندگی این ظرفیت‌ها موجب شده بخشی از توانمندی‌های موجود به‌خوبی دیده نشود.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های قرآنی، محافل قرآن، تقدیر از حافظان و برگزیدگان و اجرای طرح‌های قرآنی در سال‌های گذشته انجام شده است، اما اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ارتباط میان مجموعه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات قرآنی تقویت شود، امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نیازهای شهرستان، ایجاد بانک اطلاعات جامع قرآنی است تا مشخص باشد چه افرادی در حوزه‌های مختلف از جمله حفظ، قرائت، آموزش و فعالیت‌های تخصصی قرآنی دارای توانمندی هستند و مؤسسات و دستگاه‌ها بتوانند بر اساس این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

هوشمند تصریح کرد: تمرکز ظرفیت‌های قرآنی شهرستان در یک ساختار مشخص می‌تواند زمینه اتصال بهتر آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، بسیج و مؤسسات قرآنی را فراهم کند و موجب شود ظرفیت‌هایی که اکنون به صورت جداگانه فعالیت می‌کنند، در مسیر مشترک و منسجم‌تری قرار گیرند.

کد مطلب 6955284

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