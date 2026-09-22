قدردانی فرماندار بناب از عوامل برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قلعه‌ای روز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با اشاره به برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب برگزاری مطلوب این رویداد را حاصل همدلی، هماهنگی و تلاش مجموعه‌های مختلف شهرستان دانست و گفت: برگزاری چنین رویداد گسترده‌ای نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف است و خوشبختانه مجموعه‌های شهرستان در بخش‌های مختلف پای کار بودند.

وی با قدردانی ویژه از شهردار، معاونان، کارکنان و عوامل شهرداری و مجموعه مدیریت شهری افزود: تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری در آماده‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و همچنین پشتیبانی و اجرای بخش‌های مختلف جشنواره، نقش موثری در برگزاری منظم و شایسته این رویداد داشت.

فرماندار بناب همچنین از فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی که در تامین نظم، امنیت و مدیریت تردد در زمان برگزاری جشنواره همکاری کردند قدردانی کرد.

وی از روسا و کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی متولی، عوامل اجرایی، خدماتی و پشتیبانی نیز تشکر کرد و گفت: هر یک از این مجموعه‌ها متناسب با وظایف خود در بخش‌هایی از برگزاری جشنواره نقش‌آفرینی کردند و همکاری آنان در اجرای مطلوب این رویداد قابل تقدیر است.

فرماندار بناب همچنین از اصحاب رسانه، خبرنگاران، پایگاه‌های خبری و عوامل رسانه‌ای که در انعکاس اخبار و پوشش رویدادهای جشنواره همکاری داشتند قدردانی کرد و افزود: پوشش رسانه‌ای مناسب زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی شهرستان بناب را فراهم کرد.

وی از تمامی افرادی که به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در مراحل مختلف برنامه‌ریزی، اجرا، خدمات‌رسانی و پشتیبانی در برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب نقش داشتند تشکر کرد.

فرماندار بناب خاطرنشان کرد:برگزاری این جشنواره نشان داد که با هم‌افزایی، هماهنگی و مشارکت مجموعه‌های مختلف می‌توان رویدادهای بزرگ شهرستان را به شکل مطلوب برگزار کرد و ظرفیت‌های بناب را در سطح ملی معرفی کرد.

نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب با مشارکت مجموعه‌های مختلف شهرستان و حضور گسترده مردم و گردشگران برگزار شد.