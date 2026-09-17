بازدید وزیر جهاد کشاورزی از واحد فرآوری کشمش و خرما در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری ظهر پنجشنبه از یک واحد فرآوری و بستهبندی کشمش و خرما در شهرستان بناب که در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و با برخورداری از ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا، ظرفیت فرآوری و بستهبندی سالانه ۶ هزار تن محصول را دارد بازدید کرد.
برای اجرای این طرح ۴ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شده و این واحد با ایجاد اشتغال برای ۱۱۲ نفر بهصورت مستقیم و ۶۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم، نقش مهمی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی منطقه دارد.
فرآوری انگور و توسعه بستهبندی محصولات، بهویژه کشمش و همچنین ایجاد زمینه برای حضور محصولات فرآوریشده در بازارهای خارجی و ارزآوری از مهمترین مزیتهای این طرح عنوان شده است.
نظر شما