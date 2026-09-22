تبریک استاندار قم در پی کسب مدال طلای ناگویا توسط ملی پوش قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نعمتی پس از عبور از مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در دیدار پایانی نیز برابر حریف خود از ترکمنستان به برتری رسید و نخستین مدال طلای کاروان ایران در این رقابتها را به دست آورد.
اکبر بهنامجو، استاندار قم، با صدور پیامی کسب این موفقیت را به مرتضی نعمتی و خانواده این ورزشکار تبریک گفت و از دستاورد بهدستآمده در عرصه رقابتهای آسیایی تقدیر کرد.
وی همچنین این افتخار را به جامعه ورزش استان قم و مردم این استان تبریک گفت و کسب نخستین مدال طلای کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا توسط یک ورزشکار قمی را موفقیتی ارزشمند برای ورزش قم دانست.
استاندار قم برای این قهرمان قمی و دیگر ورزشکاران کشورمان در ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.
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