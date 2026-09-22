به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برنامه فشرده‌ای از دیدار با سران کشورهای مختلف خواهد داشت؛ برنامه‌ای که در سایه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ادامه جنگ اوکراین برگزار می‌شود.

ترامپ قرار است روز خود را با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کند و پس از آن با دست‌کم ۱۱ رهبر و مقام خارجی در دیدارهای دوجانبه یا گروهی گفت‌وگو کند. محتوای سخنرانی او هنوز مشخص نشده است.

رئیس‌جمهور آمریکا قرار است با اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک و ینس-فردریک نیلسن، نخست‌وزیر گرینلند دیدار کند.

ترامپ همچنین با نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت و قطر دیدار خواهد داشت. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که کشورهای منطقه نسبت به تحولات منطقه نگرانی دارند.

به نوشته رویترز، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته و موجب افزایش قیمت سوخت شده است. این جنگ همچنین به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شده است.

یکی دیگر از دیدارهای مورد توجه، نخستین ملاقات ترامپ با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا خواهد بود. این دیدار در حالی انجام می‌شود که دولت آمریکا از تلاش برای گشودن بخش نفت ونزوئلا به روی سرمایه‌گذاری آمریکایی حمایت کرده است و در واقع چشم طمع خود را به منابع نفتی این کشور دوخته است.

ترامپ همچنین قرار است با نخست‌وزیران دانمارک و گرینلند دیدار کند و توافقی را برای افزایش حضور نظامی آمریکا در این جزیره و محدود کردن حضور رقبای ژئوپلیتیکی امضا کند. مقام‌های دانمارک و گرینلند امیدوارند این توافق به نگرانی‌ها درباره اظهارات پیشین ترامپ درباره احتمال تصرف گرینلند پایان دهد.