به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اندی برنهام نخست وزیر انگلیس دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار مدعی شد: در تمام مراحل همراه شما هستم. روحیه میهن‌پرستی بالایی در انگلیس وجود دارد. آن‌ ها می‌ خواهند شاهد وقوع اتفاقات بزرگی باشند.

دونالد ترامپ در تلاش برای تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی به ویژه در عرصه انرژی در خصوص ایران ادعا کرد: فکر می‌کنم به توافقی با آن ها دست خواهیم یافت. آن‌ها حتی همین امروز هم با ما در حال گفتگو بوده‌اند. به‌عبارتی، روابط در حال گسترش است. مردم درک می‌کنند که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد! آن‌ها هزینه بیشتری می‌پردازند، اما کمتر از دوران بایدن. با این حال، بایدن در قبال تهدید هسته‌ای تهران هیچ کاری نکرد.

وی رسانه های افشاگر عدم توانایی هایش را چنین خطاب کرد: فکر می‌ کنم حق داریم «اخبار جعلی» را پاکسازی کنیم.

ترامپ در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر «انگلیس برخی از نهادهای مرتبط با شهرک‌سازی در کرانه باختری را تحریم کرده است. نظر شما درباره این اقدام چیست؟»، به دروغ گفت: از این اقدام اطلاعی ندارم!

از سوی دیگر، اندی برنهام بدون اشاره به جزئیات بیشتری، ادعا کرد که لندن آماده است نقش خود را در غرب آسیا ایفا کند!