به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای هماهنگی با اشاره به پیشبینی بارشهای پیشرو و احتمال تبعات ناشی از آن، بر ضرورت آمادگی کامل پروژههای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از آبگرفتگی در کارگاههای ساختمانی اظهار کرد: پروژههای نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن و همچنین حوزه مسکن و معاونت مهندسی و ساخت باید به صورت ویژه برای مدیریت پیامدهای بارندگی در دستور کار قرار گیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: باید از هماکنون تمهیدات لازم در کارگاههای ساختمانی پیشبینی شود تا در صورت وقوع بارندگی، امکان هدایت مناسب آب و جلوگیری از تجمع روانآب در نقاط مختلف پروژهها وجود داشته باشد.
الماسی با اشاره به مسیرهای دسترسی برخی پروژهها تصریح کرد: در مواردی که مسیر دسترسی به پروژه در کنار محل اجرای عملیات و حفاری قرار دارد، لازم است مسیر مناسب برای هدایت آب به سمت پاییندست ایجاد شود تا در صورت افزایش حجم روانآب، آب در یک نقطه جمع نشده و امکان تخلیه مناسب آن فراهم باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به پروژههای دارای شرایط خاص ادامه داد: پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستان جوانرود و همچنین پروژه سراج کرمانشاه باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخی از پروژهها ممکن است در مسیر جریانهای طبیعی آب قرار گرفته باشند و در صورت وقوع بارشهای شدید، حجم روانآب در آنها افزایش یابد؛ بنابراین اقدامات پیشگیرانه باید از همین حالا انجام شود.
الماسی بر لزوم آمادگی دستگاههای مسئول و عوامل اجرایی پروژهها تأکید کرد و گفت: هدف این است که پیش از آغاز بارندگیها، نقاط حساس شناسایی و مسیرهای هدایت آب در پروژههای در حال ساخت پیشبینی و آماده شود تا از بروز خسارت و آبگرفتگی جلوگیری شود.
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