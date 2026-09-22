صادقی سرپرست حوزه نظارت گمرکات کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در حکمی داریوش صادقی را به عنوان سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه و مدیرکل گمرک کرمانشاه منصوب کرد.

صادقی پیش از این مسئولیت مدیریت گمرک خسروی را بر عهده داشت و با حکم رئیس کل گمرک ایران، مسئولیت جدید خود را در حوزه نظارت بر گمرکات استان کرمانشاه آغاز خواهد کرد.

سرپرست جدید حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است و سابقه تدریس در دانشگاه را نیز در کارنامه دارد.

بر اساس این گزارش، صادقی ۲۷ سال سابقه فعالیت در مجموعه گمرکات دارد و در طول این مدت مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشته است.

وی پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات کرمانشاه بوده و ریاست گمرک لافت را نیز در سوابق مدیریتی خود دارد.

مسئولیت در بخش‌های مختلف گمرک قشم از دیگر سوابق کاری داریوش صادقی عنوان شده است. همچنین وی پیش از انتصاب اخیر، مدیر گمرک خسروی بود.