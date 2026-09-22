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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

آغاز هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌های قضایی

آغاز هوشمندسازی فرآیند ارجاع پرونده‌های قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارجاع قوهشمند پرونده‌ها از اول مهر ماه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اول مهرماه سال ۱۴۰۵، یک نقطه عطف در تاریخ هوشمندسازی عدلیه خواهد بود. از این روز به بعد، یکی از کلیدی‌ترین نقاط دادرسی، یعنی «ارجاع پرونده»، در سراسر کشور هوشمند خواهد شد.

ارجاع هوشمند پرونده به معنای استفاده از فناوری اطلاعات برای توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت دقیق ظرفیت‌ها، کاهش خطا و مداخلات انسانی و کاهش اطاله دادرسی است و در یک جمله، گامی اساسی و بنیادین در تغییر شیوه حکمرانی قضایی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6955402
محدثه رمضانعلی

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