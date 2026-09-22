به گزارش خبرگزاری مهر، شبنم محمود رودباری، مدیرکل نظارت بر اجرا، تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات شهرداری کرج از آغاز عملیات اجرایی پروژه ایمن‌سازی و پایدارسازی دائمی گود حصارک (ناصر بخت) خبر داد و گفت: طراحی مقاوم‌سازی این گود توسط مشاور ذی‌صلاح و مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان استان البرز انجام شده و شهرداری کرج به‌عنوان کارفرما و مجری، اجرای پروژه را بر عهده دارد.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون عملیات اجرایی در ضلع شرقی گود با استفاده از روش‌های نیلینگ و انکراژ با هدف تثبیت و پایدارسازی خاک در حال انجام است.

محمود رودباری افزود: در ضلع غربی نیز ایمن‌سازی با اجرای دیوار حائل بتنی به ارتفاع ۱۱ متر، همراه با پشت‌بندهای فلزی و شمع‌های بتنی در مجاورت دیوار انجام خواهد شد.

مدیرکل نظارت شهرداری کرج، هدف اصلی این اقدامات را تبدیل سازه نگهبان موقت موجود به سازه نگهبان دائمی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی گود و ساختمان‌های مجاور و کاهش مخاطرات ناشی از ناپایداری آن در دستور کار قرار گرفته است.

محمود رودباری با اشاره به حجم عملیات پروژه بیان کرد: این طرح شامل ۲ هزار و ۶۵۰ مترمکعب بتن‌ریزی، ۴ هزار مترمکعب حفاری و خاک‌برداری، ۸ هزار مترطول عملیات انکراژ و نیلینگ و مصرف ۵۴۰ تن میلگرد و سازه‌های فلزی است.

پایان رها ماندن گود از سال ۱۳۹۸

وی با اشاره به رها ماندن گود حصارک از سال ۱۳۹۸ و پیامدهای ایمنی آن برای ساختمان‌های مجاور و شهروندان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های دادستان، شهردار کرج و اعضای شورای اسلامی شهر، روند پایدارسازی این گود وارد مرحله اجرایی شده است.

محمود رودباری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم عملیات اجرایی، پروژه پایدارسازی دائمی گود حصارک تا پایان سال جاری به اتمام برسد.