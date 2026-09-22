حبیبی: نظارت بر بازار کرمانشاه باید چند برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتها در شرایط اقتصادی و جنگی کشور، اظهار کرد: شرایط کنونی ایجاب میکند میزان نظارت بر بازار چند برابر شود و مردم حضور دستگاههای مسئول را به شکل ملموس در بازار مشاهده کنند.
وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان افزود: تشکیل این قرارگاه از چند ماه قبل در دستور کار قرار داشت و پس از پیگیریهای انجام شده، چارچوب فعالیت آن قانونمند شد و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه عملکرد حاکمیت در بازار مستقیماً از سوی مردم ارزیابی میشود، تصریح کرد: مردم در زمان مراجعه برای تأمین نیازهای روزمره خود، عملکرد استانداری، شهرداری، دستگاههای اجرایی، تعزیرات، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و مجموعههای امنیتی را در کنار وضعیت بازار قضاوت میکنند و انتظار دارند کالاها با قیمت منصفانه، کیفیت مناسب و فراوانی کافی عرضه شوند.
حبیبی ادامه داد: اگر مردم با کمبود، افزایش قیمت یا مشکلات دیگر در بازار مواجه شوند، این وضعیت تنها عملکرد یک دستگاه خاص را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه مجموعه نظام و حاکمیت در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرد؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید با حساسیت بیشتری پای کار باشند.
وی هدف اصلی قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار را ایجاد امنیت روانی در جامعه عنوان کرد و گفت: مقابله جدی با گرانفروشی و تقلب و فراهم کردن آرامش برای مردم از اهداف مهم این قرارگاه است و باید آثار این اقدامات در زندگی روزمره مردم دیده شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تغییر شیوههای نظارتی، اظهار کرد: روشهای سنتی دیگر پاسخگوی گستردگی بازار نیست و باید نظارتها به سمت هوشمندسازی و سیستماتیک شدن حرکت کند و از سامانههای موجود، دادههای اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند برای افزایش سرعت و دقت بازرسیها استفاده شود.
حبیبی یکپارچهسازی ظرفیت دستگاههای نظارتی را نیز ضروری دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار، کارگروه امنیت غذایی و دیگر مجموعههای مرتبط باید در چارچوب این قرارگاه با هماهنگی و انسجام بیشتری فعالیت کنند، البته تشکیل قرارگاه به معنای حذف وظایف قانونی کارگروهها نیست و این مجموعهها همچنان باید مأموریتها و صورتجلسات قانونی خود را انجام دهند.
وی یکی از اهداف مهم این ساختار را افزایش توان نظارتی استان دانست و گفت: مردم باید به صورت عینی احساس کنند که بازار رها نشده و دستگاههای مسئول در برابر تخلفات واکنش نشان میدهند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها برای تقویت تیمهای بازرسی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، هر دستگاه میتواند متناسب با ظرفیت خود نیروهایی را در اختیار قرارگاه قرار دهد تا تعداد و توان تیمهای نظارتی افزایش پیدا کند.
حبیبی همچنین بر ایجاد دسترسی سریعتر مردم و دستگاههای مسئول به سامانههای نظارتی تأکید کرد و گفت: سامانههای موجود در جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی باید به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرند و تبادل اطلاعات میان آنها توسعه یابد تا رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی شناسایی نقاط آسیبپذیر بازار و افزایش سرعت واکنش دستگاهها را ضروری دانست و افزود: با توجه به شرایط موجود، دستگاههای مسئول باید با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و نقاطی را که احتمال بروز تخلف یا اختلال در آنها بیشتر است، شناسایی و تحت نظارت مستمر قرار دهند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه نظارت نباید تنها به مرحله عرضه محدود شود، تصریح کرد: تمام زنجیره تولید، توزیع و مصرف باید تحت نظارت قرار گیرد و نمیتوان صرفاً در مرحله نهایی و هنگام عرضه کالا به مصرفکننده وارد عمل شد.
حبیبی نظارت مؤثر بر بازار را یکی از راهکارهای کنترل و کاهش تورم دانست و گفت: تقویت توان نظارتی دستگاهها و افزایش بازرسیها، زمانی اثرگذار خواهد بود که مردم نیز این حضور را در بازار مشاهده کنند و نتیجه آن را در آرامش و ثبات بازار ببینند.
وی با اشاره به تجربه اجرای نهضت آسفالت در استان افزود: در آن طرح نیز هدفگذاری زمانی زمانی برای مردم قابل درک بود که آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کردند؛ در حوزه بازار نیز باید عملکرد دستگاهها به گونهای باشد که مردم حضور و نظارت مسئولان را به صورت عینی احساس کنند.
استاندار کرمانشاه درباره نحوه فعالیت قرارگاه نیز گفت: تشکیل این قرارگاه به معنای کنار گذاشتن کارگروههای قانونی نیست، بلکه ظرفیت این کارگروهها در قالب یک ساختار هماهنگ تجمیع میشود و عملکرد قرارگاه طی یک دوره یک تا دو ماهه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا در صورت نیاز، ساختار و شیوه فعالیت آن اصلاح شود.
حبیبی قرارگاهی شدن فعالیتهای نظارتی را موجب افزایش ضریب و قدرت اقدامات دانست و اظهار کرد: در شرایط ویژه امروز، این ساختار میتواند این پیام را به مردم منتقل کند که مسئولان برای مدیریت بازار و مقابله با تخلفات با جدیت وارد میدان شدهاند.
وی با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در این ساختار افزود: دبیرخانه قرارگاه به تعزیرات حکومتی سپرده شده و حضور این مجموعه میتواند ضمن ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات، روند برخورد با تخلفات و انعکاس اقدامات انجام شده در بازار را سرعت ببخشد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تشکیل این قرارگاه بر اساس مصوبه و ابلاغ دولت و با امضای معاون اول رئیس جمهور انجام شده است و باید تلاش کنیم این سازوکار به شکل مطلوب عملیاتی شود تا نتایج آن برای مردم در بازار قابل مشاهده باشد.
حبیبی بر استمرار فعالیت قرارگاه تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، جلسات قرارگاه در مقطع فعلی باید به صورت مستمر و حتی هفتگی برگزار شود تا مسائل بازار با سرعت بیشتری بررسی، درباره آنها تصمیمگیری و روند اجرای تصمیمات پیگیری شود.
وی افزود: امیدواریم با انسجام، وحدت، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال شود و مردم به شکل ملموس احساس کنند که بازار تحت کنترل و نظارت قرار دارد و برای حفظ آرامش و امنیت اقتصادی آنان اقدامات لازم انجام میشود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان، اظهار کرد: روحیه ایثار، شهادت، از خودگذشتگی، تبعیت از ولایت و خدمت بیمنت به مردم از عوامل اصلی پیروزی ملت ایران در برابر توطئهها و فشارهای دشمن بوده و باید این فرهنگ به نسلهای آینده منتقل شود.
حبیبی تصریح کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم و انقلاب متعلق به شهداست و حفظ روحیه ایثار و فداکاری برای صیانت از نظام و مقابله با توطئههای دشمن همچنان ضرورت دارد.
در پایان این نشست، احکام اعضای قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان کرمانشاه از سوی استاندار اهدا شد.
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