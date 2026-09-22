به گزارش خبرگزاری مهر، هومن محمدی‌پور تازیانی اظهار کرد: در پی بازرسی و اقدامات کنترلی مأموران انتظامی پاسگاه منبع آب این شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل محموله آبزیان شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این کامیون حامل حدود ۲۳ تن انواع آبزیان بوده که در میان محموله، بیش از ۳۹۰ قطعه کوسه‌ماهی از گونه‌های مختلف کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر گفت: بخشی از کوسه‌ماهی‌های کشف‌شده به‌صورت کامل و سالم و بخشی نیز به‌صورت قطعه‌قطعه در محموله نگهداری و حمل می‌شد.

هومن محمدی‌پور تازیانی با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و گونه‌های دریایی، اظهار کرد: پس از کشف محموله، موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفت و گزارش مربوط برای رسیدگی، احراز اصالت اسناد و مجوزهای ارائه‌شده، همچنین بررسی نحوه صید، تأمین و حمل محموله و تعیین تکلیف قانونی به حوزه قضایی شهرستان ارسال شد.

وی افزود: بر اساس آگهی اصلاحیه مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست، کوسه‌ماهی‌ها در ردیف «سایر کوسه‌ها» قرار گرفته و بهای ضرر و زیان هر قطعه حدود ۳۹۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال تعیین شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر ادامه داد: بر این اساس، مجموع بهای ضرر و زیان کوسه‌ماهی‌های کشف‌شده حدود ۱۵۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

محمدی‌پور تازیانی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، موضوع را تا تعیین تکلیف قانونی محموله پیگیری خواهد کرد و با هرگونه تخلف مرتبط با صید، حمل و عرضه غیرمجاز گونه‌های آبزی و حیات‌وحش، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.