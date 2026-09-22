معرفی ۸ محصول فناورانه در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، بیست و چهارمین اجلاس سالانه منطقه نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس با حضور مهدی صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر معرفی شرکتهای برتر منطقه نوآوری ایران در حوزههای مختلف، ۸ محصول فناورانه برتر شرکتهای عضو پارک معرفی شدند. این محصولات در حوزههای دارویی، تجهیزات پزشکی، نرمافزار، زیستفناوری و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برای بار اول در کشور تولید شدهاند.
کپسول ژلاتینی نرم آتراتن ۱۰ میلیگرم تولید شرکت داروسازان سانا فارمد
کپسول ژلاتینی آتراتن یک فراورده دارویی تخصصی ضد سرطان خون با ماده مؤثر ترتینوئین است که برای اولین بار در داخل کشور و برای درمان لوسمی پرومیلوسیتی حاد (نوعی نادر از سرطان خون) توسط شرکت داروسازان سانا فارمد تولید شده است.
سامانه هوشمند سونوگرافی تولید شرکت تنآسا طب نوین
سامانه هوشمند سونوگرافی برای اولین بار در کشور و به منظور پردازش هوشمند تصاویر پزشکی - سونوگرافی برای شناسایی ضایعات پستان، تحلیل سونوگرافی و کمک به تشخیص سرطان پستان و گزارش نویسی پزشکان توسط تن آسا طب نوین تولید شده است.
مانیتورینگ فشارخون با فناوری هـوش مصنوعی تولید شرکت جهان قلب آزمون
در حوزه سلامت و هوش مصنوعی، محصول مانیتورینگ فشار خون با فناوری هوش مصنوعی توسط جهان قلب آزمون و برای نخستین بار در کشور تولید شده است. این محصول دستگاهی برای پایش مداوم و غیرتهاجمی علائم و دادههای قلبیعروقی با استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای PPG و ECG میباشد.
مازوهیل تولید شرکت کاوش مازدارو
مازوهیل فرآورده ای در حوزه دامپروری بوده که به درمان زخمهای باز دام و طیور در مدت سه روز با مدیریت جامع زخم و کنترل مقاومت آنتیبیوتیکی می پردازد. این محصول نیز برای بار اول در کشور و توسط شرکت کاوش مازدارو تولید شده است.
پمپ سانتریفیوژ مغناطیسی تولید شرکت ایرانیان بانژ
پمپ سانتریفیوژ مغناطیسی با بهرهگیری از کوپلینگ مغناطیسی و بدون نیاز به مکانیکالسیل برای انتقال ایمن سیالات خورنده، سمی، حساس و گرانقیمت در در پتروشیمیها و صنایع راهبردی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول حوزه نفت و گاز و پتروشیمی برای نخستین بار و توسط شرکت ایرانیان بانژ تولید شده است.
فرستنده مایع خنک رادیویی افام دوکاناله 5kW تولید شرکت فرا افرند
فرستنده مایع خنک رادیویی اف ام دو کاناله 5kW، فرستندهای با توان ۵ کیلووات برای پخش مستقل دو کانال رادیویی FM در شهرهای بزرگ مانند تهران است که برای نخستین بار توسط شرکت فرا-افرند و در حوزه الکترونیک در کشور تولید شده است.
کَلسیمتری Calci-meterتولید شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال (مپصا)
کَلسیمتری محصولی در حوزه حوزه نفت، گاز و معدن است که برای اولین بار در کشور توسط شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال (مپصا) تولید شده است. از جمله کاربردهای این محصول میتوان نمودار گیری گل حفاری، شناسایی سازندهای زمیـنشـناسی و آنالـیـز کـربنات در صنایـع نفت و معدن اشاره کرد.
نرمافزار شبیهساز جریان چندفازی در خطوط لوله و چاه تولید شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال (مپصا)
نرمافزار شبیهساز جریان چندفازی در خطوط لوله و چاه، شبیهسازی و بهینهسازی جریان چند فازی در چاهها و خطوط انتقال نفت و گاز برای بهبود عملکرد سیستم تولید و بهرهبرداری را بر عده دارد. این محصول نیز توسط شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال (مپصا) و برای نخستین بار در کشور تولید شده است.
بر اساس این گزارش، بر اساس این گزارش، معرفی ۸محصول فناورانه برتر در بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس، بخشی از ظرفیت شرکتهای عضو منطقه نوآوری ایران در توسعه محصولات دانشبنیان و تولید محصولات فناورانه برای نخستینبار در کشور را به نمایش گذاشت. این محصولات در حوزههای دارویی، تجهیزات پزشکی، زیستفناوری، نرمافزار و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تولید شدهاند.
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