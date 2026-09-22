به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در نشست با نخبگان، پژوهشگران و دانشگاهیان استان هرمزگان که با حضور سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌شد، بر ضرورت تقویت زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری استان و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دریایی این استان، تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، را بخش مهمی از تاریخ معاصر و نمایان‌گر ظلم قدرت‌های جهانی دانست و هفته دفاع مقدس و روز ملی نخبگان را نیز گرامی داشت.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به ویژگی‌های استان هرمزگان در حوزه دانش‌بنیان افزود: در حال حاضر ۸۵ شرکت دانش‌بنیان در هرمزگان فعالیت می‌کنند و برای این شرکت‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب و تلاش شده است تصمیم‌گیری و ارائه خدمات حمایتی تا حد امکان در داخل استان انجام شود.

هرمزگان در مسیر شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان رییس بنیاد ملی نخبگان، هرمزگان را از استان‌هایی دانست که بخشی این مسیر حکمرانی نوین علم، فناوری و نوآوری را پیش از این آغاز کرده است و گفت: در سال‌های گذشته روی زنجیره ارزش میگو و همچنین زنجیره ارزش ماهیان گرمابی و دریایی در استان کار شده و شرکت‌های دانش‌بنیان مناسبی در این حوزه شکل گرفته‌اند.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در حوزه شیلات و جلبک نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است؛ از جمله ایجاد کارخانه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، شکل‌گیری مرکز تخصصی ماهی و میگو در بنادر استان و بهسازی پرورش میگو که نشان می‌دهد فناوری در حال ورود به زنجیره‌های واقعی تولید در هرمزگان است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت دریا، هرمزگان می‌تواند یکی از هاب‌های اصلی فناوری کشور باشد. همچنین موافقت‌های اولیه برای ایجاد یکی از هاب‌های فناوری کشور در جزیره کیش انجام شده و زمین مورد نیاز نیز تخصیص یافته است.

افشین، در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع بزرگ استان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هرمزگان برای توسعه تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه دانست و گفت: با توجه به حضور صنایع بزرگ فولادی و نفتی در استان، ظرفیت اعتبار مالیاتی در هرمزگان باید افزایش یابد.

افزایش ظرفیت ساخت بار اول در هرمزگان معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت برنامه تولید بار اول در هرمزگان گفت: در حال حاضر حدود ۹۳۰ هزار دلار قرارداد ساخت بار اول در استان وجود دارد که به صورت تقریبی می‌توان آن را نزدیک به یک میلیون دلار در نظر گرفت.

وی افزود: با توجه به وجود صنایع بزرگ نفتی و فولادی در هرمزگان، ظرفیت استان در این حوزه باید به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. در سال جاری نیز شش طرح ساخت بار اول در استان در حال نهایی‌شدن است که ارزش آن‌ها نزدیک به دو میلیون دلار برآورد می‌شود و پس از تصویب، به قراردادهای قبلی اضافه خواهد شد.

رییس بنیاد ملی نخبگان، در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی استان خاطرنشان کرد: فرآیند پذیرش طرح‌ها در بنیاد ملی علم رقابتی بوده میانگین پذیرش طرح‌ها در کشور حدود ۴۰ درصد است، این رقم در هرمزگان حدود ۵۰ درصد بوده؛ یعنی از هر دو طرح ارائه‌شده از استان، به طور متوسط یک طرح پذیرفته شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور، تأکید کرد: انتظار داریم دانشگاه‌های استان مشارکت فعال‌تری در این فرآیند داشته باشند؛ زیرا منابع بنیاد ملی علم رقابتی است و تخصیص آن به صورت سهمیه‌ای میان استان‌ها انجام نمی‌شود. میزان حمایت از زیرساخت‌ها نیز متناسب با میزان فعالیت و عملکرد دانشگاه‌ها خواهد بود.

حمایت از استادان، نخبگان و هموارسازی مسیرهای جذب وی درباره طرح‌های مرتبط با کارآموزی و توانمندسازی دانش‌آموختگان دکتری گفت: طرحی با عنوان «توانا» در حال طراحی است تا دانش‌آموختگان دکتری در صنایع مرتبط با تخصص خود قرار گیرند و از این طریق، دانش و مهارت آن‌ها به نیاز واقعی صنعت متصل شود. حل مسائل بیمه‌ای و ایجاد امکان توانمندسازی حرفه‌ای از الزامات این طرح است.

افشین همچنین درباره مسکن نخبگان گفت: موضوع مسکن نخبگان در استان پیگیری شده و امیدواریم در هفته نخبگان، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، وضعیت استان‌هایی که در این زمینه عقب‌تر هستند تعیین تکلیف شود.

وی درباره جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها گفت: به همت بنیاد ملی نخبگان، فرصت‌ها و موقعیت‌های شغلی استخراج شده‌اند و نخبگان دارای امتیازهای مشخص می‌توانند در فرآیند جذب بدون فراخوان نیز معرفی شوند. این معرفی بر اساس سند آمایش وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام می‌شود و نیازی به رایزنی فردی ندارد.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره آلودگی سواحل، انرژی و آب گفت: در بنیاد ملی نخبگان، هیئت‌های اندیشه‌ورز برای بررسی مسائل اولویت‌دار استان‌ها فعال هستند و می‌توان ظرفیت این هیئت‌ها را در هرمزگان تقویت کرد.

وی سه محور «تأمین انرژی پایدار برای صنایع و پالایشگاه‌ها»، «آلودگی دریا» و «چالش خشکسالی و کمبود آب شرب» را از محورهای تعریف‌شده برای هیئت‌های اندیشه‌ورز استان برشمرد و گفت: در صورت نیاز می‌توان موضوعات دیگری را نیز به این محورها اضافه کرد.

افشین افزود: موضوع آلودگی سواحل و آثار آن بر آبزیان با توجه به شرایط استان، از جمله مسائلی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این سیاست‌ها، پیوند دادن ظرفیت نخبگان، مسائل واقعی کشور و صنعت است و در معماری جدید حکمرانی علم، فناوری و نوآوری تلاش می‌شود این سه ضلع در قالب زنجیره‌های مشخص و مسئله‌محور به یکدیگر متصل شوند.